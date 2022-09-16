Президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", - сообщает Акорда.
Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.
Глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.
Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе.
Президент Международной федерации хоккея отметил наличие у Казахстана всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.