МИД Казахстана опроверг информацию о выходе страны из ОДКБ

Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации.
Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана", - подчеркнули в МИД РК.
Кроме того, в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере.
Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в ведомстве.