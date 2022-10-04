Назначен прокурор города Байконыра

Фото: Прокуратура Кызылординской области
БАЙКОНЫР. 3 ОКТЯБРЯ - Прокурором города Байконыра Кызылординской области стал Талгат Бектурсынов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным прокуратуры Кызылординской области, Бектурсынов Талгат Елеубаевич трудовую деятельность начал в 2000 году в должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.
В разные годы занимал должности старшего помощника прокурора Казалинского района, прокурора отдела прокуратуры области, старшего прокурора департамента Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры города Астаны, начальника управления прокуратуры Акмолинской области.
Стаж работы в органах прокуратуры Талгата Бектурсынова составляет более 20 лет. С 2020 года и до настоящего времени занимал должность старшего помощника прокурора Кызылординской области.
Напомним, в городе Байконыре, существующем в условиях аренды Российской Федерацией, две прокуратуры - российская (это прокуратура комплекса "Байконур", где прокурор Александр Трифонов) и казахстанская - города Байконыр, куда и назначен прокурором Талгат Бектурсынов. Также в Байконыре в связи с особым статусом города две полиции - казахстанская и российская, две системы образования и здравоохранения, сообщает Sputnik.kz.