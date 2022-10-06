Система Orphus

Токаев: необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей

05.10.2022, 19:43 11296
Токаев: необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей
Фото: Акорда
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область президент посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Директор школы Салтанат Шабажанова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о многолетней истории учебного заведения и показала обновленные кабинеты гимназии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В школьной библиотеке главе государства ученики представили проект "Читающая школа" по творчеству Рамазана Токтарова и преподнесли в подарок книгу писателя "Ертіс мұхитқа құяды" ("Иртыш впадает в океан").
 
Затем президент тепло побеседовал с педагогами Павлодарской области, подготовившими победителей и призеров республиканских и международных предметных олимпиад.
 
Касым-Жомарт Токаев поздравил их со Всемирным днем учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии - с юбилеем.
 

Быть учителем - самый почетный труд. В то же время это очень большая ответственность. Можно сказать, что педагогическая деятельность - это самое благородное дело. В становлении каждого ученика как личности учитель играет особенно важную роль", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных ученых родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.
 

Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм - это прежде всего труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие "совершенный человек", о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, "у знающего учителя и ученики умные", - отметил президент.

 
Глава государства, напомнив высказывание Черчилля "Учителя обладают властью, о которой правители могут только мечтать", подчеркнул, что именно в школах создается фундамент реальной конкурентоспособности как отдельного человека, так и целых государств.
 
Он указал, что для этого необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. Президент считает, что нужно активно культивировать в обществе прогрессивные установки, не теряя свои уникальные традиции. Речь идет о трудолюбии, культе знаний, взаимоуважении, солидарности, доверии, предприимчивости, бережливости, критическом мышлении.
 

новости по теме

Ошибки госслужащих при заполнении налоговой декларации вылились в 759 млрд тенге долгов

05.10.2022, 19:22 12246
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Налоговики рассказали о последствиях допущенных ошибок при заполнении декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) государственными служащими, приравненными к ним лицами и их супругами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам первого этапа всеобщего декларирования у 11 тысяч государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу в сумме 759 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
Анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет.
 
Комитет государственных доходов сообщает о необходимости самостоятельной проверки декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе "Е" декларации.
 
В ведомстве также предупредили, что неустранение ошибок может повлечь закрытие банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.
 

Пункт пропуска "Казыгурт" на границе Казахстана и Узбекистана приостановит работу

05.10.2022, 18:54 13066
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Пункт пропуска "Казыгурт" на границе Казахстана и Узбекистана приостановит работу с 6 до 7 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет государственных доходов ИФ РК совместно с Пограничной службой КНБ РК информирует, что с 09.00 6 октября до 09.00 7 октября пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С.Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и транспорта в связи с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств, сообщает пресс-служба КГД.
 
Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
 
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
 

Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ

05.10.2022, 18:26 14306
Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В ходе совещания с участием представителей "Қазақстан темір жолы", НПП "Атамекен", членов Общественного совета и грузоотправителей Антикоррупционная служба озвучила выявленные коррупционные риски в деятельности КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Они связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.", - сообщает Антикоррупционная служба.

 
Отмечается, что выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой.
 

За последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%). В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов", - информирует Антикор.

 
Первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.
 

На деле получается так - кто дает взятку, тот и своевременно отправляет свой груз. Все эти проблемы подтверждаются не только доводами предпринимателей, но и конкретными материалами уголовных дел. Буквально недавно осуждены руководители подразделения КТЖ по Костанайской области, которые организовали преступную схему по подаче вагонов за незаконные вознаграждения", - подчеркнул Малахов.

 
По данным ведомства, "по уголовному делу в отношении экс-главы костанайского филиала "Казтеміртранс" Усабекова обнаружено, что непрозрачные процессы позволяли ему самовольно решать вопрос предоставления или отказа вагонов".
 

Предприниматели, которых лоббировал Усабеков, в течение суток получали свои вагоны даже в период их дефицита, когда другим приходилось ждать своей очереди неделями. Б. Усабеков за совершенные преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, а фирме-взяткодателю вынесен штраф в размере 24 млн тенге", - сообщает Антикор.

 
По итогам совещания Малахов отметил, что озвученные рекомендации будут находиться на строгом контроле Антикоррупционной службы и призвал КТЖ незамедлительно приступить к решению этих проблем.
 

Трамвай был символом Алматы - Токаев

05.10.2022, 17:59 15626
Трамвай был символом Алматы - Токаев
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Трамвай был символом Алматы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Павлодар - один из немногих городов, в котором ходят трамваи. Вот, например, в Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города. Я считаю, что здесь, в Павлодаре, трамвай нужно сохранить", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Telegram.

 
Он отметил, что, если есть необходимость модернизировать все пути, возможно купить новые трамваи, бесшумные.
 

Трамвай - это очень интересный вид транспорта. Во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно. Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал глава государства.

 

Президент Казахстана подписал указы о награждении госнаградами

05.10.2022, 17:33 16201
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указы "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан президент наградил ряд жителей Павлодарской области.
 
Орденом "Парасат" награждается Баталов Леонид Иванович - советник директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева";
 
Орденом "Құрмет" - Макажанов Азамат Шугаевич - тренер - преподаватель КГКП "Школа высшего спортивного мастерства" и Оспанова Айман Каиркеновна - главный врач перинатального центра КГП "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова";
 
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - Хусаинов Еркеблан Хаджи-Муратович - начальник участка АО "Алюминий Казахстана";
 
Медалью "Ерен еңбегі үшін" - Аманбаев Болат Советович - собственный корреспондент АО "РТРК "Казахстан".
 
Также глава государства наградил деятелей Карагандинской области:
 
Орденом "Құрмет" - Алиеву Эльмиру Каировну - тренера - преподавателя КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису", город Караганда, и Морозова Евгения Семеновича - заведующего отделением КГП "Областная клиническая больница";
 
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - Берга Алексея Александровича - начальника цеха АО "АрселорМиттал Темиртау";
 
Медалью "Ерен еңбегі үшін" - Касымова Артема Иренгаиповича - начальника участка шахты "Тентекская" АО "АрселлорМиттал Темиртау", Кожахметову Лаззат Таймыровну - руководителя ОО "Союз многодетных матерей "Talbesyk", Комарду Александра Владимировича - машиниста участка "Горный" ТОО "Kazakhmys Coal" ("Казахмыс Коал").
 
Указы вводятся в действие со дня подписания.
 

Токаев намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил

05.10.2022, 16:54 17571
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественность Павлодарской области заявил, что намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно - ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований.
 

Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", - заявил президент Казахстана.

 
По его словам, важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.
 

Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо", - заверил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике наша страна должна сохранить свою высокую динамику развития.
 

Залог нашего успеха - общенациональное единство и общегражданская солидарность. Мы должны четко следовать своим суверенным курсом, оберегая наше главное достояние - мир и согласие", - добавил президент.

 

Сила Казахстана заключена в людях - Токаев

05.10.2022, 16:45 18236
Сила Казахстана заключена в людях - Токаев
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественность Павлодарской области подчеркнул, что сила Казахстана заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе", - отметил президент Казахстана.

 
Он также подчеркнул, что огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области.
 

Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру. Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными послами нашей культуры за рубежом", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, на просторах великой степи всегда ценился дух свободы и творчества, органично сочетающийся с культом гостеприимства и взаимной поддержки.
 
Он подчеркнул, что Казахстан является местом пересечения и взаимообогащения разных цивилизаций, поэтому принцип "единство в многообразии" является основополагающим в общественном развитии страны.
 

На днях папа римский очень тепло высказался о Казахстане, об обстановке взаимной толерантности, дружбы и устремления нашей страны к миру и сотрудничеству. Как вы знаете, для дальнейшей демократизации мною была инициирована реформа института президентства, которая ограничила полномочия главы государства однократным семилетним сроком. Принятие это конституционной нормы нашло широкую поддержку среди граждан", - отметил президент.

 
Он также подчеркнул, что после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки.
 

Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов. Как вы знаете, я отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии AMANAT. В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", - заявил глава государства.

 

Президент РК: необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар - Астана

05.10.2022, 16:14 12416
Президент РК: необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар - Астана
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область отметил необходимость восстановления регулярного авиасообщения по маршруту Павлодар - Астана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами", - заявил глава государства.

 
По его слова, в настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану.
 

До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар - Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов