Министерство науки и высшего образования готово помочь бездомным студентам

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АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - В Министерстве науки и высшего образования просят авторов или героев ролика, где рассказывается о бездомных студентах, обратиться в ведомство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В случае необходимости министерство готово оказать необходимую помощь, сообщает пресс-служба МНВО.
В ведомстве также напомнили, что в Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях.
За помощью студенты могут обратиться на номер +77786556083. Наряду с этим в случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в call-центр Министерства юстиции по номеру 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы", - сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, в Казахстане работает единый call-центр по вопросам в сфере образования и науки - 1450. Во всех вузах созданы общественный приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.