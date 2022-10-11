Министерство науки и высшего образования готово помочь бездомным студентам

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транспортно-логистическую компанию, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транспортно-логистическую компанию, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.

КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.

Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.

При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.

Премьер-министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.