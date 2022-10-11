Регистрация по месту жительства: в МВД пояснили, кого коснется требование из SMS

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АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - Казахстанцам приходят уведомления о необходимости зарегистрироваться по месту фактического проживания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассылка касается тех, у кого на сегодня отсутствует регистрация по месту жительства, то есть их сняли с регистрации.

В ведомстве добавили , что получившим SMS необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS вы уже оформили регистрацию, вам необязательно об этом сообщать либо звонить в call-центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.

За отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Такая же ответственность возложена и на собственников жилья за отсутствие регистрации у жильцов.