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Из Турции в Казахстан вернули незаконно вывезенную девочку

14.10.2022, 20:49 13256
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения при содействии Министерства иностранных дел была проведена работа по возвращению несовершеннолетней гражданки Казахстана из Турция, сообщает пресс-служба Минпросещения.
 
16-летняя гражданка Казахстана доставлена на родину и находится со своей семьей в Актобе.
 

16-летняя гражданка Казахстана обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка Аружан Саин для оказания содействия в возвращении ее в страну. Из обращения следовало, что несовершеннолетнюю обманным путем вывезла в Турцию мать, которая против воли дочери определила ее в медресе для девочек в Стамбуле. Между тем девочка жаловалась, что не имеет возможности общаться с родственниками и скучает по отцу и двум братьям, которые находятся в Казахстане. На основании обращения Аружан Саин Комитетом по охране прав детей в экстренном порядке отработан вопрос поиска ребенка в Стамбуле через посольство Казахстана в Турции. При содействии МИД РК удалось найти девочку и оказать ей необходимую помощь в возвращении в Казахстан" - сообщила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

 

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МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью

15.10.2022, 11:14 3216
МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью
Фото: Polisia.kz
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министры внутренних дел Казахстана и Туркменистана Марат Ахметжанов и Мухаммет Хыдыров провели встречу в рамках визита туркменской делегации в Казахстан. Это первый визит руководства МВД соседнего государства в нашу страну, сообщает Polisia.kz.
На встрече Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.

Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", - сказал глава ведомства.

В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран. В ходе встречи стороны подписали меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.
Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. В центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".
 

МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью

14.10.2022, 21:06 12531
МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью
Фото: Polisia.kz
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита делегации Туркменистана в Казахстан в МВД проведена встреча министров двух стран Марата Ахметжанова и Мухаммета Хыдырова.
 
Это первый визит руководства МВД Туркменистана в Казахстан, сообщает Polisia.kz.
 
Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.
 

Хотел бы отметить высокий уровень партнерства между нашими странами. Практически по всем направлениям мы находим полное взаимопонимание. Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", - сказал глава ведомства.

 
В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран.
 
В ходе встречи стороны подписали меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.
 
Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.
 
В Центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".
 

Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия"

14.10.2022, 18:28 14901
Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия"
Фото: телеграм/bort_01
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба президента РК.
 

Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.

 
По его словам, на уровне глав внешнеполитических ведомств имеется действующий рабочий орган.
 

Предлагаю поручить министрам иностранных дел наших стран разработать план совместных действий по реализации итогов нашей встречи", - добавил он.

 
Ранее сообщалось, что в ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.

 

В Таразе проходят антитеррористические учения

14.10.2022, 10:11 21031
В Таразе проходят антитеррористические учения
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 октября, с 09.00 Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в международном аэропорту Аулие-Ата города Тараза проводятся оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022".
 

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий, - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области со ссылкой на областной штаб по борьбе с терроризмом.

 
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
 
В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта Тараза.
 

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов", - добавили в ведомстве.

 

В Казахстане наблюдается рост распространения провокационной и манипулятивной информации - глава МИОР

14.10.2022, 10:03 21496
В Казахстане наблюдается рост распространения провокационной и манипулятивной информации - глава МИОР
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации. Об этом заявил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.
 

В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияет на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены на дестабилизацию внутриполитического согласия в нашей стране", - сообщил министр информации и общественного развития Казахстана.

 
Дархан Кыдырали призвал "очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию".
 
Ранее в соцсетях появилась видеозапись избиения мужчины, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Пострадавший на видео - якобы мигрант из РФ, а нападавшие - граждане Казахстана. Кадры прокомментировали в МВД РК.
 
Как сообщили в ведомстве, сейчас нет никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане. По данному видео проводятся проверочные мероприятия. Обращений в полицию не поступало, сообщает stopfake.kz.
 

Численность населения Казахстана превысила 19,5 миллиона человек

13.10.2022, 18:29 31816
Численность населения Казахстана превысила 19,5 миллиона человек
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 сентября этого года составила 19 666,8 тыс. человек, в том числе городского - 12 131,1 тысячи (61,7%), сельского - 7 535,7 тысячи (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тысячи человек, или на 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
 

Естественный прирост населения республики за январь-август 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6% и составил 172,4 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человека", - сообщает агентство.

 
За январь-август 2022 года родилось 263,8 тысячи человек, что на 11% меньше, чем в минувшем году. Число умерших за аналогичный период составило 91,4 тысячи человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе 2021 года.
 
За полгода в республике зарегистрировано 2208 умерших младенцев в возрасте до 1 года.
 
С января по август в страну прибыли 9595 человек, число выбывших из страны - 18 275 человек, сальдо миграции составило - 8680 человек.
 

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших - 85,1% от общего числа мигрантов", - говорится в отчете.

 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (24 711 человек), Астана (22 960 человек) и Шымкент (2154 человека).
 

Токаев провел встречу с президентом Палестины

13.10.2022, 15:35 34901
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Шестого саммита СВМДА президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.
 
Подчеркивается, что глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
 
Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.
 
Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.
 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана.
 

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана

13.10.2022, 14:50 34381
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана
Фото: telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники обсудили перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
 

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами", - информирует пресс-служба.

 
Также отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.
 
В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.
 
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА.
 

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