Из Турции в Казахстан вернули незаконно вывезенную девочку

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения при содействии Министерства иностранных дел была проведена работа по возвращению несовершеннолетней гражданки Казахстана из Турция, сообщает пресс-служба Минпросещения.
16-летняя гражданка Казахстана доставлена на родину и находится со своей семьей в Актобе.
16-летняя гражданка Казахстана обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка Аружан Саин для оказания содействия в возвращении ее в страну. Из обращения следовало, что несовершеннолетнюю обманным путем вывезла в Турцию мать, которая против воли дочери определила ее в медресе для девочек в Стамбуле. Между тем девочка жаловалась, что не имеет возможности общаться с родственниками и скучает по отцу и двум братьям, которые находятся в Казахстане. На основании обращения Аружан Саин Комитетом по охране прав детей в экстренном порядке отработан вопрос поиска ребенка в Стамбуле через посольство Казахстана в Турции. При содействии МИД РК удалось найти девочку и оказать ей необходимую помощь в возвращении в Казахстан" - сообщила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.