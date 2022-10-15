МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита делегации Туркменистана в Казахстан в МВД проведена встреча министров двух стран Марата Ахметжанова и Мухаммета Хыдырова.

Это первый визит руководства МВД Туркменистана в Казахстан, сообщает Polisia.kz

Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.

Хотел бы отметить высокий уровень партнерства между нашими странами. Практически по всем направлениям мы находим полное взаимопонимание. Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", - сказал глава ведомства.

В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран.

В ходе встречи стороны подписали меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.

Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.

В Центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".