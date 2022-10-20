Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев

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Талдыкорган. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр, заявил на встрече с общественностью Алматинской области президент Касым-Жомарт Токаев.
Чем больше языков знает молодежь, тем больше стран она может для себя открыть. Это необходимо, чтобы служить интересам вашей родной страны. Однако в первую очередь наша молодежь должна знать свой родной язык - казахский. Наш родной язык должен стоять на первом месте и быть главным приоритетом для всех нас", - подчеркнул Токаев.
По его мнению, следует избавиться от мысли, что казахский язык не развивается.
За период независимости его статус не повысился, но и не уменьшился. Сколько СМИ транслируют новости. Издаются газеты, журналы и книги. Растет число молодых людей, владеющих казахским языком. В целом языковая среда изменилась коренным образом. Также много представителей других национальностей, знающих казахский язык. Соответственно, спрос на казахстанские фильмы, песни и другую продукцию высок. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр", - заявил Токаев.
Он также подчеркнул, что государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка и будет продолжать работать в этом направлении.
Мы должны прославлять свой язык. Это очень верно. Но вы не можете отказаться от другого языка. Есть поговорка: "Свой язык - для единства, другой язык - для выживания". Мы должны серьезно относиться к языковой политике. Только тогда мы достигнем нашей цели", - резюмировал глава государства.