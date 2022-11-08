Президент наградил ряд деятелей Мангистауской области

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В парламенте Казахстана разработали поправки в закон о предоставлении гражданства, включающие обязательное знание казахского языка и законов страны. Об этом в ответе на депутатский запрос - В парламенте Казахстана разработали поправки в закон о предоставлении гражданства, включающие обязательное знание казахского языка и законов страны. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства", - сообщил глава кабмина.

По его словам, в стране работают 40 Домов дружбы, в которых есть 174 воскресные школы для бесплатного изучения государственного языка. Там же можно познакомиться с казахской культурой и обычаями.

Смаилов также сообщил, что в настоящий момент ежедневное количество прибывающих граждан Российской Федерации вернулось к среднему уровню пересечения государственной границы.

Для контроля в сфере миграции, по словам Смаилова, создана штаб-квартира, а также разработан план действий по защите национального рынка, по усилению контроля на государственной границе и приграничных территориях. Проводятся мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, содействию во временном заселении и управлению рисками, связанными с ростом миграции.