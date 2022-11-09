Наркотики, электронные сигареты, энергетики - президент высказался об угрозах здоровью молодежи

Фото: Depositphotos
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял тему охраны здоровья подрастающего поколения.
Так, по его словам, в обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение.
Мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации", - высказался он.
Токаев рассказал, что синтетические наркотики получили широкое распространение.
Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной", - заявил президент.
Он подчеркнул, что нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи.
Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", - дал поручение президент.
Токаев выразил обеспокоенность высокими показателями смертности в регионе из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности.
Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров. Одна из главных задач - улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать», - сказал он.
Глава государства заявил о необходимости разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау.
Он рассказал, что в регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году.
По его словам, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры. Многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.
В целом нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход в первую очередь позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы. Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны», - заявил президент.