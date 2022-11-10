Токаев примет участие в саммите ОТГ

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который доложил о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который доложил о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование январских событий и вопросы амнистирования их участников.

Глава государства был проинформирован, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.

По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так, Министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге.

В рамках работы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество.

По актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также не используемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии - 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тысяч гектаров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.