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На продление декретных выплат в Казахстане будет выделено более 100 млрд тенге - Смаилов

18.11.2022, 15:10 8301
На продление декретных выплат в Казахстане будет выделено более 100 млрд тенге - Смаилов
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительная потребность из республиканского бюджета на 2023-2025 годы для выплаты государственного пособия по уходу за ребенком составила 90 846,5 млн тенге, говорится в ответе премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос мажилисменов.
 
Напомним, с начала следующего года оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком будет продлен до 1,5 года.
 
На декретные выплаты из бюджета будут выделены:
 
  • в 2023 году - 23 448,7 млн тенге;
  • в 2024 году - 32 852,3 млн тенге;
  • в 2025 году - 34 545,5 млн тенге.
 
Также с 1 января 2023 года предусмотрен перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, с натурального на монетизированный вид помощи, говорится в ответе Смаилова.
 
Кроме того, на 6 месяцев продлевается период субсидирования за счет бюджетных средств обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком.
 

На эти цели из республиканского бюджета в 2023-2025 году будет дополнительно выделено 19 506,3 млн тенге", - сообщил глава правительства.

 
Еще 562 310,7 млн тенге в 2023-2025 годах пойдут на выплаты участникам системы социального страхования (то есть официально работающим женщинам).
 
Смаилов также напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд - детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
 

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Генпрокуратура Казахстана обратилась к гражданам

18.11.2022, 09:56 12146
Генпрокуратура Казахстана обратилась к гражданам
Фото: gov.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев обратился к гражданам в связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к проведению и участию в незаконных митингах в день выборов.
 

В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий. Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом. Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" (пункт 6 статьи 5, подпункт 2 пункта 1 статьи 14) закреплена недопустимость организации ими подобных акций. Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний (подпункт 1 пункта 1 статьи 14 закона). Это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний - их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (статья 3 закона)", - сказал Умиралиев.

 
Он напомнил, что за призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 (Призывы к насильственному захвату власти), 405 (Участие в деятельности запрещенных судом организаций) УК).
 

Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан", - отметил заместитель генпрокурора.

 
Он напомнил, что 17 ноября текущего года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.
 

Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти. По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 (Публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц) и части 1 статьи 272 (Организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса", - сказал Умиралиев.

 
В этой связи Генеральная прокуратура просит граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.
 

Пожар в Астане: президент подписал указ о награждении пожарных

17.11.2022, 19:22 21226
Пожар в Астане: президент подписал указ о награждении пожарных
Фото: Акорда
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами РК, сообщает пресс-служба Акорды.
 
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аскар Забикулин награжден орденом "Айбын" I степени; командир отделения пожарной части № 10 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аян Кемпиров - орденом "Айбын" III степени.

Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.
 

АЗРК оштрафовал ряд субъектов госмонополии более чем на 900 тысяч тенге

17.11.2022, 17:26 22876
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК привлекло ряд субъектов государственной монополии в области лесоустройства за нарушение законодательства в области защиты конкуренции, говорится в пресс-релизе ведомства.
 
К административной ответственности привлечены:
 
  • РГП на ПХВ "Казахское лесоустроительное предприятие" Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК;
  • субъект государственной монополии в области карантина растений РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Установлено, что вышеуказанные предприятия оказывали иные платные услуги, не относящиеся к сфере государственной монополии и не являющиеся деятельностью, технологически связанной с производством товаров, работ, услуг, и не являющиеся деятельностью, технологически связанной с производством товаров, работ, услуг", - сообщается в пресс-релизе.

 
Предприятия привлечены к административному штрафу на общую сумму 918 900 тенге. Для них установлен ряд ограничений, в том числе запрет на занятие иной деятельностью, не относящейся к сфере государственной монополии.
 

Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС

17.11.2022, 13:05 26996
Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС
Фото: Акорда
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По словам президента, соглашение между Казахстаном и Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.
 

Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества", - заявил глава государства.

 
Как сообщает пресс-служба, Жозеп Боррель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем.
 

Я рад, что ЕС и Казахстан - хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением. Мой визит пришелся на очень важный период, когда вы начали серьезный процесс реформ по преобразованию страны, чтобы сделать ее более открытой, более инклюзивной и более демократичной", - отметил верховный представитель ЕС.

 
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским союзом.

 

Назначены руководитель аппарата МВД и замначальника ДП Алматы

16.11.2022, 20:57 38871
Назначены руководитель аппарата МВД и замначальника ДП Алматы
Фото: Polisia.kz
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, сообщает Polisia.kz.
 
По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Онал Бекиев.
 
Онал Бекиев работал заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, департамента кадровой политики МВД, департамента полиции на транспорте.
 
В октябре 2019 года был назначен начальником департамента полиции на транспорте МВД.
 
Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.
 
Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве.
 
Марат Ахметжанов также представил вновь назначенного заместителя начальника департамента полиции Алматы Даурена Утебаева.
 
Министр отметил, что новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции. Он обозначил первоочередные задачи, поставленные главой государства перед МВД по мощному заслону преступности, эффективному обеспечению правопорядка и безопасности, защите граждан и их имущества в Алматы.
 

В Казахстане изменится структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

16.11.2022, 20:41 39511
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства внес изменения и дополнения в указ от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан".
 
Строка, порядковый номер 9, изложена в следующей редакции: "9. Департамент координации (Астана)"; строка, порядковый номер 19, изложена в следующей редакции: "19. Управление региональных представителей в Астане".
 
Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет рассматривать обращения физических и юридических лиц в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством Казахстана. Помимо этого будет изменена структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Президент отметил важную роль креативной индустрии

16.11.2022, 20:20 40151
Президент отметил важную роль креативной индустрии
Фото: пресс-служба Акорды
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Открывая встречу с молодыми предпринимателями в Алматы, глава государства отметил важную роль креативной индустрии в современном мире, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас", - сказал президент.

 
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.
 
Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.
 
Президент Казахстана пожелал участникам встречи успехов в их начинаниях.
 

Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы

16.11.2022, 17:08 39196
Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы
Фото: Акорда
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент отметил, что Алматы является одним из передовых центров науки и образования.
 

Известный ученый-геолог Каныш Сатпаев основал в этом городе Академию наук. Многие наши ученые, трудившиеся в стенах академии, внесли огромный вклад в развитие казахской науки. Достижения старшего поколения должны найти свое достойное продолжение", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий. Кроме того, многие страны приступили к созданию собственных "кремниевых долин".
 

Они приглашают лучших инженеров мира. Причина одна - наука превратилась в гигантскую индустрию. Эта отрасль формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень. Мы не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции. Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена. Мы вступили в эпоху, когда человеческий капитал важнее природных богатств", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
По мнению президента, в Казахстане остро ощущается нехватка высококлассных технических кадров.
 

Сегодня многое изменилось. Сильные специалисты-технари буквально нарасхват. Быть инженером стало снова престижно и экономически выгодно. В последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. В стране из 610 тысяч студентов 112 тысячи сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест", - заявил он.

 
Глава государства напомнил, что наша земля богата различными ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.
 

Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам. Мы закрепили это важное положение на уровне Конституции. Однако, самое главное богатство нашей страны – это люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании всех необходимых условий для их самореализации", - отметил он.

 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии качественного и доступного образования. Он отметил, что в последние годы наша страна добилась значительного прогресса в этом направлении.
 

Был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Эта работа должна продолжиться. Здесь не будет никаких послаблений, потому что нашей стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения. В нашем обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома", - сообщил президент.

 
Вместе с тем глава государства отметил приоритетность повышения качества образования и внедрения передового международного опыта в отечественных вузах.
 

По моему поручению усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами. В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Лидер Казахстана также подчеркнул, что наряду со студентом главной фигурой нашей системы образования должен стать педагог. Он сказал, что повышение престижа этой благородной профессии имеет особое значение.
 

Правительству следует проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года. Мы строим общество равных возможностей для всех граждан. Поэтому государством принимаются конкретные шаги для расширения доступа к качественному высшему образованию", - отметил президент.

 
Глава государства в своей речи обратил внимание на важность выделения образовательных грантов вузам страны с акцентом на инженерно-техническую сферу.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.
 

Сегодня в Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысяч студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. Более того, с каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов. Правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий. В первую очередь необходимо привести в порядок ситуацию в Алматы", - поручил президент.

 
Лидер страны подчеркнул, что наиболее эффективным подходом является внедрение открытой модели науки. Он полагает, что это даст возможность университетам тесно сотрудничать с частным сектором.
 

По моему поручению правительство разрабатывает способы вовлечения бизнеса в это дело путем предоставления налоговых льгот. Очень важно мотивировать бизнес, вкладывать средства в исследовательские проекты. Необходимо стимулировать частные компании, занимающиеся недропользованием, вкладывать свои средства в проекты научных исследований. Для этого также необходимо совершенствовать законы и вносить соответствующие изменения", - заявил он.

 
Еще одним способом реализации такой стратегии, по мнению президента, являются эндаумент-фонды.
 

Я дал поручение создать при Сатпаевском университете научно-исследовательский хаб новых технологий. Его инфраструктурой могут пользоваться все технические учебные заведения. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов. Эту проблему можно решить, включив хабы в категорию инвестиционных проектов государства", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение встречи глава государства сказал, что хорошее образование является важнейшим институтом социализации человека, прививает правильные ценности и нормы поведения.
 

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