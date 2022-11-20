Система Orphus

Казахстан и Парламентская ассамблея тюркских государств подписали соглашение

19.11.2022, 15:01 19401
Казахстан и Парламентская ассамблея тюркских государств подписали соглашение
Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября на площадке "КазСтандарта" состоялась встреча с делегацией Парламентской ассамблей тюркских государств TURKPA во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейей Эром, сообщает пресс-служба "КазСтандарта" КТРМ МТИ РК.
 
В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры качества между "КазСтандартом" и TURKPA.
 
В начале беседы генеральный директор "КазСтандарта" Габит Мухамбетов поблагодарил парламентариев за поддержку и сотрудничество.
 

КазСтандарт" готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере инфраструктуры качества", - озвучил Габит Мухамбетов.

 
Соглашение позволит сторонам:
 
  • обмениваться научно-технической информацией, включая обмен документами и техническими стандартами;
  • реализовывать совместные научно-исследовательские проекты в области инфраструктуры качества;
  • проводить двустороннее участие в форумах, конгрессах, конференциях;
  • проводить специализированные технические тренинги и разработку инициатив по наращиванию потенциала в области инфраструктуры качества халяль;
  • организовать сотрудничество по адаптации, внедрению и применению стандартов по целям устойчивого развития, в том числе 5 ЦУР "Гендерное равенство".
 
Необходимо отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень.
 

новости по теме

Более половины избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана

20.11.2022, 14:06 1391
Более половины избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 51,16 % от общего количества граждан, включенных в списки, информирует Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 
В том числе:
 
  • по области Абай - 69,32 %
 
  • по Акмолинской области -51,04 %
 
  • по Актюбинской области - 53,21 %
 
  • по Алматинской области - 40,85 %
 
  • по Атырауской области - 52,56 %
 
  • по Западно-Казахстанской области - 43,85 %
 
  • по Жамбылской области - 52,74 %
 
  • по области Жетісу - 52,17 %
 
  • по Карагандинской области - 53,75 %
 
  • по Костанайской области - 53,15 %
 
  • по Кызылординской области - 59,18 %
 
  • по Мангистауской области - 53,40 %
 
  • по Павлодарской области - 52,55 %
 
  • по Северо-Казахстанской области - 53,10 %
 
  • по Туркестанский области - 76,61 %
 
  • по области Ұлытау - 68,32 %
 
  • по Восточно-Казахстанской области - 52,99 %
 
  • по Астане - 39,79 %
 
  • по  Алматы - 24,17 %
 
  • по Шымкенту - 51,69 %
 
Следующая оперативная информация будет представлена в 16.05 часов, уточнили в ведомстве.

 

Явка на выборы к полудню составила 38,55% от общего количества граждан

20.11.2022, 12:20 3601
Явка на выборы к полудню составила 38,55% от общего количества граждан
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 12.05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки.

 
В том числе:
 
  • по области Абай - 43,67%;
  • по Акмолинской области - 40,13%;
  • по Актюбинской области - 44,48%;
  • по Алматинской области - 25,83%;
  • по Атырауской области - 40,42%;
  • по Западно-Казахстанской области - 27,55%;
  • по Жамбылской области - 41,29%;
  • по области Жетісу - 42,18%;
  • по Карагандинской области - 44,99%;
  • по Костанайской области - 42,87%;
  • по Кызылординской области - 43,46%;
  • по Мангистауской области - 41,19%;
  • по Павлодарской области - 44,23%;
  • по Северо-Казахстанской области - 43,64%;
  • по Туркестанский области - 64,21%;
  • по области Ұлытау - 52,22%;
  • по Восточно-Казахстанской области - 41,86%;
  • по городу Астана - 19,33%;
  • по городу Алматы - 16,89%;
  • по городу Шымкент - 34,41%.
 
Следующая оперативная информация будет предоставлена в 14.05.
 

В Казахстане могут принять закон о возврате незаконно вывезенных средств

20.11.2022, 10:48 6991
В Казахстане могут принять закон о возврате незаконно вывезенных средств
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут со временем принять закон по возвращению незаконно вывезенных из Казахстана капиталов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры голосования, отвечая на вопросы журналистов.
 
В настоящее время, по его словам, работа по возвращению денег продолжается.
 

Создана специальная комиссия под руководством генерального прокурора, я лично координировал эту работу. Полагаю, со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных средств. Если говорить о добровольном возвращении, то мы это поддерживаем", - заявил Токаев.

 

Бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан - ЦИК

20.11.2022, 10:16 8001
Бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан - ЦИК
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 10.05 20 ноября 2022 года бюллетени для голосования на президентских выборах получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия.
 
В том числе:
 
  • по области Абай - 25,64%;
  • по Акмолинской области - 21,21%;
  • по Актюбинской области - 26,66%;
  • по Алматинской области - 20,12%;
  • по Атырауской области - 25,03%;
  • по Западно-Казахстанской области - 20,86%;
  • по Жамбылской области - 23,27%;
  • по области Жетісу - 25,58%;
  • по Карагандинской области - 32,27%;
  • по Костанайской области - 26,97%;
  • по Кызылординской области - 29,41%;
  • по Мангистауской области - 25,20%;
  • по Павлодарской области - 27,90%;
  • по Северо-Казахстанской области - 27,33%;
  • по Туркестанский области - 27,03%;
  • по области Ұлытау - 27,81%;
  • по Восточно-Казахстанской области - 23,17%;
  • по городу Астане - 13,73%;
  • по городу Алматы - 8,42%;
  • по городу Шымкенту - 30,92%.


Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12.05, 14.05, 16.05, 18.05 и 20.05 по времени столицы. Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22.05.
 

Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов - Токаев

20.11.2022, 09:21 9561
Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов - Токаев
Фото: кадр из видео
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку, заявил президент Касым-Жомарт Токаев журналистам после процедуры голосования.
 

Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов", - сказал президент.

 
Он отметил, что в конце года сделает специальное заявление по срокам проведения парламентских выборов.
 

Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как, впрочем, и в других ведомствах, будут произведены", - сообщил Токаев.

 
Он также прокомментировал вопрос касательно регистрации новых политических партий.
 

Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах", - подчеркнул Токаев.

 
Он напомнил, что парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. По мнению президента, в законодательный орган страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды.
 
 

Токаев проголосовал на выборах президента РК

20.11.2022, 09:00 10161
Токаев проголосовал на выборах президента РК
Фото: Акорда
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Казахстана.
 
Он проголосовал в столичном Дворце школьников.
 
Выступая перед журналистами, Касым-Жомарт Токаев назвал сегодняшний день историческим.
 

Сегодня очень важный, исторический день. Мы голосуем за светлое будущее нашей страны. Этот год был непростым, но наш народ сплотился и преодолел все трудности. Теперь перед нами стоят очень масштабные цели и задачи. Предстоит большая работа. Проводятся политические реформы. Летом состоялся общенациональный референдум. Сегодня проходят внеочередные президентские выборы", - заявил он.


 
В завершение глава государства ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Напомним, голосование на выборах продлится до 20.00. По состоянию на 08.15 времени столицы к голосованию приступили 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. 51 участок за рубежом приступит к голосованию с учетом разницы часовых поясов.
 

Смаилов проголосовал на выборах президента РК

20.11.2022, 08:43 10171
Смаилов проголосовал на выборах президента РК
Фото: primeminister.kz
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Казахстана.
 
Свой голос он отдал на избирательном участке № 111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК в Астане, сообщила пресс-служба премьер-министра.
 
Он призвал всех граждан республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
 

Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в каждой казахстанской семье", - отметил Алихан Смаилов после голосования.



Напомним, голосование на выборах будет проходить до 20.00.
 

ЦИК РК: 10 050 избирательных участков приступили к голосованию

20.11.2022, 08:23 10231
ЦИК РК: 10 050 избирательных участков приступили к голосованию
Фото: ЦИК РК
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.15 времени столицы, согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкента и Астаны комиссиями, к голосованию приступили 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах.
 
По информации ЦИК РК, 51 участок за рубежом приступит к голосованию с учетом разницы часовых поясов.


Напомним, в республике всего 10 101 участок для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 68 участков в 53 странах.
 
На 86 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 06.00 утра.
 
В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики Казахстан участки 5 регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей приступили к голосованию в 08.00 по времени столицы.
 
В списки включено 11 млн 950 тысяч 485 граждан.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов