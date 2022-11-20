Казахстан и Парламентская ассамблея тюркских государств подписали соглашение

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут со временем принять закон по возвращению незаконно вывезенных из Казахстана капиталов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры голосования, отвечая на вопросы журналистов.

В настоящее время, по его словам, работа по возвращению денег продолжается.

Создана специальная комиссия под руководством генерального прокурора, я лично координировал эту работу. Полагаю, со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных средств. Если говорить о добровольном возвращении, то мы это поддерживаем", - заявил Токаев.