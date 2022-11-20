Казахстан и Парламентская ассамблея тюркских государств подписали соглашение

Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября на площадке "КазСтандарта" состоялась встреча с делегацией Парламентской ассамблей тюркских государств TURKPA во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейей Эром, сообщает пресс-служба "КазСтандарта" КТРМ МТИ РК.
В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры качества между "КазСтандартом" и TURKPA.
В начале беседы генеральный директор "КазСтандарта" Габит Мухамбетов поблагодарил парламентариев за поддержку и сотрудничество.
КазСтандарт" готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере инфраструктуры качества", - озвучил Габит Мухамбетов.
Соглашение позволит сторонам:
- обмениваться научно-технической информацией, включая обмен документами и техническими стандартами;
- реализовывать совместные научно-исследовательские проекты в области инфраструктуры качества;
- проводить двустороннее участие в форумах, конгрессах, конференциях;
- проводить специализированные технические тренинги и разработку инициатив по наращиванию потенциала в области инфраструктуры качества халяль;
- организовать сотрудничество по адаптации, внедрению и применению стандартов по целям устойчивого развития, в том числе 5 ЦУР "Гендерное равенство".
Необходимо отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень.