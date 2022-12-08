Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО

Фото: Акорда

Глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов нескольких областей РК, сообщает пресс-служба Акорды.





Главе государства был представлен доклад о реализации основных показателей социально-экономического развития Западно-Казахстанской области. Аким региона Нариман Турегалиев рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и дорожной карты занятости.









Также Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ.





По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря.





Кроме того, он проинформировал президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.









Также президент заслушал акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.





Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области и работе по привлечению инвестиций. Аким Кумар Аксакалов сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.









По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.