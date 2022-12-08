Система Orphus

Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО

07.12.2022, 14:41 26816
Даниал Ахметов сохранил пост акима ВКО
На посту акима Восточно-Казахстанской области Ахметов работает с 11 ноября 2014 года
Усть-Каменогорск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области, сообщает Акорда.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в городе Павлодаре. В 1976 г. окончил Павлодарский индустриальный институт, по специальности "инженер-строитель".

Доктор экономических наук, академик Академии минеральных ресурсов РК.

Карьера:
  • 1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста "Павлодаржилстрой";
  • 1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС;
  • 1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината "Экибастузшахтострой";
  • 1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;
  • 1991-1992 годы - управляющий трестом "Экибастузэнергожилпромстрой";
  • 1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации;
  • 1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области;
  • 12.1997-10.1999 годы - аким Северо-Казахстанской области;
  • 10.1999-21.12.2000 годы - заместитель премьер-министра РК;
  • 21.12.2000-21.11.2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК;
  • 21.11.2001-13.06.2003 годы - аким Павлодарской области;
  • 13.06.2003-08.01.2007 годы - премьер-министр РК;
  • 10.01.2007-17.06.2009 годы - министр обороны РК;
  • С 12.2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;
  • 2012-11.2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре, член коллегии Евразийской экономической комиссии;
  • 11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.
 

новости по теме

Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

08.12.2022, 13:40 871
Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области
Фото: gov.kz
Глава государства подписал соответствующий указ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говориться в тексте указа.

 

Токаев принял акимов нескольких областей

08.12.2022, 12:43 4026
Токаев принял акимов нескольких областей
Фото: Акорда
Глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов нескольких областей РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства был представлен доклад о реализации основных показателей социально-экономического развития Западно-Казахстанской области. Аким региона Нариман Турегалиев рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и дорожной карты занятости.


Также Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ.

По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря.

Кроме того, он проинформировал президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.


Также президент заслушал акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области и работе по привлечению инвестиций. Аким Кумар Аксакалов сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.


По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.
 

Парламент принял поправки, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год

08.12.2022, 12:05 4586
Парламент принял поправки, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год
Предусмотрено приостановление запланированного повышения пенсионного возраста у женщин на пять лет
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли поправки по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения.

Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики и социального обеспечения.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 13 законов, которые содержат следующие концептуальные поправки и новеллы:

  • увеличение возраста молодежи до 35 лет;

  • законодательное закрепление понятий "индекс развития молодежи", "социальные услуги молодежи", "временно неустроенная молодежь", "специалист по работе с молодежью", "молодежные трудовые отряды";

  • расширение функций молодежных ресурсных центров;

  • включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;

  • включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;

  • увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

  • приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;

  • поэтапное увеличение размера базовой пенсии;

  • повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;

  • повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;

  • монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;

  • исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
 

Назначен вице-министр торговли и интеграции РК

08.12.2022, 11:03 7836
Назначен вице-министр торговли и интеграции РК
Фото: primeminister.kz
Им стал Кайрат Балыкбаев, ранее занимавший должность управляющего директора дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Балыкбаев Кайрат назначен вице-министром торговли и интеграции РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Международную академию бизнеса, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером частной компании.

В 2006-2009 годы занимал разные должности в структуре АО НК "КазМунайГаз".

В разные годы трудился в частных компаниях.

В 2011-2016 годах - директор департамента, управляющий директор, вице-президент по информационным технологиям АО "НК "КазМунайГаз".

В 2017-2018 годах - вице-министр информации и коммуникаций РК.

В 2019-2021 годах - внештатный советник генерального директора ОЮЛ "KazEnergy".

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.
 

Асламбек Мергалиев избран председателем Верховного суда

08.12.2022, 10:10 9801
Асламбек Мергалиев избран председателем Верховного суда
Фото: akt.sud.kz
Ранее занимал должность председателя Актюбинского областного суда
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда.

После голосования Асламбек Мергалиев принес присягу, дав обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

Мергалиев Асламбек Амангельдинович родился 2 апреля 1972 года. Окончил Стамбульский государственный университет. Ранее, с 31 декабря 2020 года, занимал должность председателя Актюбинского областного суда.

Сенат парламента Республики Казахстан имеет исключительные полномочия по избранию и освобождению от должности по представлению главы государства председателя Верховного суда, а также принятию его присяги.

Как сообщалось ранее, Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК.
 

Жакип Асанов покидает пост председателя Верховного суда

08.12.2022, 10:06 10296
Жакип Асанов покидает пост председателя Верховного суда
Фото: gov.kz
Асанов освобожден от должности в связи с переходом на новую работу
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан освободили  Жакипа Асанова от должности председателя Верховного суда Республики Казахстан.

Жакип Асанов занимал должность председателя Верховного суда в течение пяти лет, с 2017 года. Он освобожден от должности в связи с переходом на новую работу.

На должность председателя Верховного суда выдвинута кандидатура Асламбека Мергалиева.
 

Майнеры будут платить налоги на электроэнергию и добытую криптовалюту

08.12.2022, 09:36 11301
Майнеры будут платить налоги на электроэнергию и добытую криптовалюту
Фото: Depositphotos
Мажилис одобрил законопроекты, которые определяют, какие налоги будут обязаны платить майнеры
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скоро процесс производства криптовалюты в Казахстане будет полностью узаконен. Вчера в мажилисе депутаты единогласно проголосовали за специально разработанное законодательство.

Принятые законопроекты определяют то, какие именно налоги будут обязаны платить майнеры, в документах закреплено и то, на каких условиях они начнут получать доступ к электроснабжению. Высасывать последние соки из энергосистемы того или иного региона у них уже не получится. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии. Другой вариант - импортная энергия, возобновляемые источники или же собственная генерация, сообщает телеканал КТК.

Определили в новом законодательстве и требования по расположению майнинговых серверов, и правила информационной безопасности. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории нашей страны, должна будет иметь специальную лицензию.

Майнеров же мы сделали участниками экономики. То есть они будут платить налоги не только с потребления электроэнергии, они будут платить корпоративный подоходный налог как субъекты предпринимательства - с продукта", - сказала депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.


Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг.
 

Президент РК произвел назначения в судейском корпусе

08.12.2022, 09:10 12161
Назначены председатели и судьи ряда судов РК
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".

Указом глава государства постановил:

1. Назначить на должность председателя:

Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;

суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;

судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;

судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;

специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;

районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;

по области Ұлытау:

специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.

2. Назначить на должность судьи:

суда области Абай: Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;

суда области Жетісу:

Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;

Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

суда области Ұлытау:

Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;

Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;

Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;

Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;

Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

по городу Алматы:

военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;

специализированного межрайонного экономического суда Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;

Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;

Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

по Западно-Казахстанской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

по Костанайской области:

Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;

по области Ұлытау:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганову Елену Владимировну - с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

по Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.

3. Освободить от занимаемых должностей:

судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;

судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;

судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по городу Астане:

судей специализированного межрайонного экономического суда - Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;

по городу Шымкенту:

судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;

по области Абай:

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;

по Жамбылской области:

судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию; Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Восточно-Казахстанской области:

судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;

судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов