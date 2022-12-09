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Президент РК произвел назначения в судейском корпусе

08.12.2022, 09:10 14466
Назначены председатели и судьи ряда судов РК
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".

Указом глава государства постановил:

1. Назначить на должность председателя:

Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;

суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;

судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;

судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;

специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;

районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;

по области Ұлытау:

специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.

2. Назначить на должность судьи:

суда области Абай: Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;

суда области Жетісу:

Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;

Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

суда области Ұлытау:

Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;

Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;

Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;

Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;

Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

по городу Алматы:

военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;

специализированного межрайонного экономического суда Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;

Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;

Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

по Западно-Казахстанской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

по Костанайской области:

Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;

по области Ұлытау:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганову Елену Владимировну - с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

по Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.

3. Освободить от занимаемых должностей:

судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;

судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;

судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по городу Астане:

судей специализированного межрайонного экономического суда - Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;

по городу Шымкенту:

судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;

по области Абай:

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;

по Жамбылской области:

судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию; Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Восточно-Казахстанской области:

судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;

судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.
 

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Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда

08.12.2022, 19:13 16446
Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда
Фото: пресс-службы Акорды
Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его послании народу Казахстана.

Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. После голосования Асламбек Мергалиев принес присягу, дав обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 

Глава государства принял председателя мажилиса

08.12.2022, 18:36 18081
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: пресс-служба Акорды
Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.
 

Форум регионов Казахстана и России пройдет в Костанае в следующем году

08.12.2022, 17:38 21481
О подготовке к мероприятию президенту доложил глава региона Кумар Аксакалов
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов доложил президенту о подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году, сообщает Акорда.

По итогам встречи глава государства поручил новому руководителю области продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.

Токаев также отметил важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.
 

Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев

08.12.2022, 17:13 22716
Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев
Фото: Минобороны РК
Задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд оборонной промышленности нужен для того, чтобы обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения, заявил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Дело в том, что в оборонной промышленности работают не только госпредприятия, но и частные, а также инвесторы. Получается, что по существующим соглашениям банки практически не финансируют оборонную промышленность. Это связано с ограничениями. Банкам ставят условие, чтобы привлекаемые финансы не участвовали в каких-то военных разработках. Но безопасность страны мы должны обеспечивать", - пояснил Ускенбаев.


Поэтому, по его словам, в Казахстане должен быть институт, который будет финансировать оборонную промышленность.

Министерство обороны должно заниматься защитой страны, а не производством. Его задача - сказать: "Дайте мне оружие, я буду защищать Родину", - заявил министр.


По его словам, задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько средств понадобится на создание такого фонда.

Для этого сначала нужно понять, какие виды вооружения нужны и кто будет готов его производить. Исходя из этого будем смотреть", - объяснил Ускенбаев.


 

Акимом Астаны назначен Женис Касымбек

08.12.2022, 16:41 24106
Акимом Астаны назначен Женис Касымбек
Фото: gov.kz
До назначения на пост главы столицы Касымбек занимал пост акима Карагандинской области
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев назначил Жениса Касымбека акимом Астаны, сообщает Акорда.

Женис Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор-дизайнер". В 2001 году - Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "государственное и местное управление".

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии.

С 1998 по 2000 год возглавлял отдел комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.
 

"АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации - Смаилов

08.12.2022, 16:28 24596
Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов, заявил на встрече с активом Карагандинской области премьер-министр Алихан Смаилов.

Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на "АрселорМиттал Темиртау", где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев", - заявил Смаилов.


Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов", - подчеркнул глава правительства.


Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны "Сарань", подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

На встрече премьер-министр также поручил руководству области продолжать реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим", - отметил он.

 

Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря

08.12.2022, 14:31 26996
Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря
Фото: кадр из видео
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расширенное заседание правительства состоится 12 декабря под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Токаев принял акимов нескольких областей.
 

Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

08.12.2022, 13:40 29141
Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области
Фото: gov.kz
Глава государства подписал соответствующий указ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говориться в тексте указа.


Ермаганбет Булекпаев родился в 1975 году в селе Успенка Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист", Евразийский университет имени Гумилева по специальности "экономист".

Карьера:

1996-1998 годы - экономист Павлодарского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директор представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ";

1998-2003 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК

2003 год - помощник депутата сената парламента Республики Казахстан;

2003-2005 годы - помощник акима Павлодарской области;

2005-2006 годы - заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области;

с 04.2006 по 09.2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара;

с 09.2006 по 11.2008 - аким Павлодарского района;

с 11.2008 по 06.2009 - начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области;

с 06.2009 по 07.2011 - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель дисциплинарного совета в Карагандинской области;

с 07.2011 по 07.2013- начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области;

с 07.2013 по 11.2015 - аким района Сарыарка города Астаны;

с 11.2015 по 20.2016 - аким района Алматы города Астаны;

с 20.10.2016 по 02.2018 - аким района Есиль города Астана;

с 02.2018 по 12.2018 - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;

с 12.2018 по 09.2020 - заместитель акима Карагандинской области;

с 09.2020 по 08.12.2022 - аким города Караганды.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима региона - Сержан Аймаков и Ермаганбет Булекпаев.

Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Сержана Аймакова поддержали 40 депутатов, за Ермаганбета Булекпаева голоса отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняло участие 178 депутатов.
 

 

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