Смаилов о работе правительства: Спрос будет жестким, кто не уверен в своих силах - может подавать в отставку

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обратился к членам правительства. Он отметил, что министры, которые не уверены в своих силах, могут подавать прошение об отставке.
Недавно состоялись выборы главы государства. Ранее были приняты изменения в Конституцию. Сейчас начата активная реализация предвыборной программы президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на ближайшие 7 лет. Общество ждет от нас реальных преобразований", - сказал Смаилов.
Он отметил, что все силы правительства будут направлены на построение новой государственной политики, основанной на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство - справедливая экономика - справедливое общество.
Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах - может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели", - заявил глава правительства.
В ходе заседания сегодня обсуждаются меры по реализации предвыборной программы главы государства.
Уже создан республиканский штаб. В его состав включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов. Мы будем регулярно проводить заседания штаба. Поэтому каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана. На расширенном заседании правительства глава государства высказал жесткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений президента и пунктов плана действий", - заключил Смаилов.