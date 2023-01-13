Заседание сената прошло в новом формате   

Также в ходе заседания сенаторы озвучили и свои депутатские запросы

Фото: senate.parlam.kz

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в новом формате под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева прошло заседания палаты, - Сегодня в новом формате под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева прошло заседания палаты, сообщает пресс-служба сената.





Депутаты рассмотрели вопрос об освобождении от должности ряда судей Верховного суда, кандидатуры которых были представлены президентом страны, избрали членов совместной комиссии, создаваемой сенатом и мажилисом для рассмотрения проекта конституционного закона на совместном заедании палат парламента. Также сенаторы одобрили ряд законов и озвучили свои депутатские запросы", - проинформировали в пресс-службе.





По данным сената, Вячеслав Салий, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева освобождены от должностей судей Верховного суда. Соответствующее решение было принято сенаторами в ходе рассмотрения представления президента страны. Кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.





В ходе заседания спикер сената прокомментировал ряд изменений в работе сената, которые вступили в силу 1 января 2023 года.





senate.parlam.kz





Согласно конституционной реформе с 1 января 2023 года изменен законотворческий процесс. Так, согласно новым положениям, сенат будет решать, одобрять или не одобрять закон, принятый мажилисом. При этом сенаторы также могут предложить свою редакцию той или иной нормы закона. Еще одной особенностью является то, что на заседании палаты с докладом по закону должен выступать депутат, уполномоченный головным комитетом", - пояснил Маулен Ашимбаев.





Также ходе прошедшего заседания сенаторы одобрили закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов". Целью соглашения является оптимизация обращения изделий из драгоценных металлов между двумя странами. Закон должен положительно повлиять на развитие экономического взаимодействия двух государств и поддержку отечественной ювелирной промышленности.





senate.parlam.kz





Одобренный депутатами закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов" направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в сфере гражданской авиации.





Документом регулируются вопросы авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов. Ожидается, что ратификация данного соглашения позволит повысить эффективность совместных действий двух стран при поиске и спасении гражданских самолетов.





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Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, проекты конституционных законов отныне должны рассматриваться на совместных заседаниях палат парламента. В этой связи сегодня сенаторы избрали членов совместной комиссии на предстоящее совместное заседание палат по проекту конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". Таким образом, в состав комиссии вошли сенаторы Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Дуйсенгазы Мусин.





Также в ходе заседания сенаторы озвучили и свои депутатские запросы.





senate.parlam.kz





Бакытжан Байахметов выразил обеспокоенность ожидаемым дефицитом дизельного топлива и высказался о необходимости принятия комплексных мер по стимулированию роста производства нефтепродуктов в стране. Мурат Бактиярулы призвал правительство пересмотреть государственную политику в области ономастики.





В свою очередь Али Бектаев поднял проблему фермеров Сарыагашского района Туркестанской области и предложил усилить господдержку аграриев, занимающихся тепличным бизнесом.