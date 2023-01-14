13.01.2023, 17:17 21186
Прекращены полномочия депутата сената Андрея Лукина
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Андрея Лукина, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича", - информирует пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Канат Тумыш освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
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13.01.2023, 20:19 10156
В МВД рассказали о легализации авто с армянскими номерами
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК прорабатывает возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Автомобили, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые госномерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей легализации. У владельцев автомобилей есть возможность получить белые автономера и поставить транспорт на учет.
МВД совместно с МИД, а также коллегами из Армении прорабатывает вопрос по снятию авто с учета дистанционно", - сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.
Напомним, в Казахстане с 1 января 2023 года ставка разового регистрационного сбора для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, составит 200 тысяч тенге. В эту сумму входит оплата за утилизацию и первичную регистрацию автомобиля.
13.01.2023, 18:49 15266
Смаилов: Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром
В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находясь с рабочей поездкой в Алматинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия "Жылу орталығы", сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министру доложили о реализации проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) общей протяженностью 66 км. На сегодняшний день проведены основные земляные работы, построены все мосты и развязки. Вместе с тем продолжается обустройство автодороги и внедрение интеллектуальной системы взимания платы за проезд и динамического взвешивания транспортных средств.
Смаилов отметил, что эта автомагистраль окажет существенное влияние на экономическое развитие региона, повысит его инвестиционный и туристический потенциал. Ожидается, что БАКАД позволит нарастить объем транзитных перевозок между Китаем и Европой, разгрузит транспортные потоки в Алматы, что положительно отразится на экологии города.
Это очень важный инвестиционный проект, который одним из первых реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он, несомненно, придаст импульс экономическому развитию всего региона, а также повысит безопасность дорожного движения. Акимату необходимо ускорить завершение радиальных дорог до БАКАД. Правительство со своей стороны окажет необходимое содействие", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч кв. метров в жилом районе Коянкус города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.
Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер. В настоящее время на территории Gate City проведены магистральные инженерные сети и начато строительство жилого района Коянкус.
Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром, располагающимся вдоль Нового шелкового пути. Акимату области необходимо уделить максимум внимания социальной направленности проекта, прежде всего качеству жизни в городе", - отметил он.
В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ. В настоящее время предприятие вырабатывает порядка 179,72 Гкал/час и обеспечивает тепловой энергией около 30 тысяч абонентов, бюджетные организации и другие объекты.
Алихан Смаилов отметил, что перевод источника теплоснабжения на газ позволил повысить его энергоэффективность и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Присвоение Конаеву статуса областного центра дало существенный толчок его развитию и увеличило приток населения в город. С учетом роста количества потребителей тепловой энергии в регионе акимату необходимо проработать вопросы увеличения мощности теплоисточников", - подчеркнул он.
Кроме того, премьер-министр посетил предприятие ТОО "Кнауф Гипс Капшагай", построенное за счет частных инвестиций в 2003 году и выпускающее изделия из гипса, сухие строительные смеси, а также оцинкованные профили.
В настоящее время производство загружено на 100%. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и в шесть стран ближнего зарубежья: Афганистан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2022 году на экспорт было направлено более 30% от общего объема производства.
Алихан Смаилов отметил, что правительство активно поддерживает создание высокотехнологичных предприятий в строительной индустрии, что позволяет увеличивать объемы импортозамещения.
Реализация таких проектов с привлечением иностранных инвестиций является показателем надежности государства в части поддержки инвесторов. Акимату области нужно и далее создавать благоприятные условия для запуска новых индустриальных проектов", - сказал он.
13.01.2023, 10:16 34616
Парламент РК одобрил утрату силы закона о Первом Президенте Дополнено
Фото: elbasy.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса и сената парламента Республики Казахстан на совместном заседании одобрили в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы.
Закон принят в целях исполнения поправок в Конституцию, принятых на референдуме.
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
Дополнено 13.01.2023, 11.15
В кулуарах парламента министр юстиции РК Азамат Ескараев пояснил, что с отменой закона о первом президенте родственники елбасы лишаются гарантий неприкосновенности, однако они продолжают действовать для Нурсултана Назарбаева.
Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, предусматривал на имущество, счета на членов семьи соответствующие гарантии. В случае принятия закона эти гарантии отменяются", - пояснил Ескараев.
Напомним, 11 января Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте".
13.01.2023, 10:02 33896
МИД РК сделало заявление относительно теракта в Кабуле
МИД Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сделали заявление по террористическому акту в Кабуле 11 января.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 11 января текущего года у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей.
Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории", - сказано в заявлении ведомства.
11 января в результате взрыва у здания МИД Афганистана погиб 21 человек.
12.01.2023, 21:02 52806
Трансформация центров занятости: чем больше трудоустроенных, тем выше зарплата сотрудников
По словам главы правительства, помимо обновления структуры центров занятости нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги деятельности ведомства за 2022 год и задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава МТСЗН Тамара Дуйсенова выступила с докладом об исполнении государством социальных обязательств, реализации программ по созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, разрешении споров на предприятиях, внедрении "Цифровой карты семьи" и т.д.
В своем выступлении премьер-министр отметил, что правительство на постоянной основе ведет работу по укреплению социальной сферы: своевременно исполняются социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, принимаются меры по увеличению доходов трудоспособного населения, малообеспеченные граждане охватываются адресной помощью и механизмами обеспечения занятости, планомерно внедряются новые цифровые инструменты и сервисы.
Для комплексного совершенствования законодательства в сфере соцзащиты разработан и внесен в мажилис проект Социального кодекса.
Это очень важный документ, который определяет основные социальные права казахстанцев и будет способствовать повышению качества жизни наших граждан", - сказал Алихан Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что Минтруда совместно с другими ведомствами нужно продолжить поэтапный перевод господдержки в проактивный формат посредством "Цифровой карты семьи". В этой связи он поручил обеспечить интеграцию информсистем всех госорганов с новой платформой и держать на постоянном контроле актуализацию сведений в базах данных.
Результаты анализа "Цифровой карты семьи" нам нужно использовать для оперативного реагирования на местах и повышения уровня социального благополучия граждан", - отметил Алихан Смаилов.
По его словам, глава государства обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи. В 2023 году необходимо трудоустроить не менее 100 тысяч человек из числа молодежи и предоставить молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5% годовых.
Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений. Конкретные индикаторы должны быть отражены в планах развития госорганов и региональных картах занятости. При этом упор нужно делать на создание постоянных рабочих мест", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также поддержал пилотный проект по трансформации центров занятости. Однако, по его словам, помимо обновления структуры нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат": чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость уделить особое внимание защите прав казахстанцев, работающих за рубежом, совершенствованию процесса приема кандасов по принципу одного окна, внедрению системы профессиональной сертификации работников, а также социальной защите лиц с ограниченными возможностями и граждан, работающих во вредных условиях труда.
В мировой практике страхование от несчастных случаев, кроме компенсационных, включает также превентивные и реабилитационные функции. Обращает на себя внимание слабая работа финансовых институтов по вовлечению занятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения. Минтруда совместно с уполномоченными госорганами и финансовыми институтами необходимо выработать конкретные предложения", - подчеркнул премьер-министр.
На заседании, в котором приняли участие руководители министерств, акиматов, депутаты мажилиса и сената РК, представители отраслевых федераций и организаций, также обсуждены вопросы развития социального предпринимательства, оказания специальных соцуслуг, обеспечения промышленной безопасности, реализации региональных программ и другие.
12.01.2023, 19:00 56801
Президент принял акима Актюбинской области
В регионе наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства
Фото: Акорда
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Актюбинской области Ералы Тугжанова о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил Ералы Тугжанов, в Актюбинской области наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства.
Президенту было доложено о мерах по привлечению инвестиций. Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации.
Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта "Ауыл аманаты", на финансирование которого в 2022 году было направлено 3 млрд тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.
Кроме того, в рамках проекта "Білім All" принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тысяч детей.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области.
12.01.2023, 18:25 58986
AMANAT запустил проект по правовой защите населения
Фото: Аманат
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов встретился с общественностью Атырауской области, ознакомился с деятельностью консультационного центра при региональном филиале и рассказал о запуске партийного проекта "Құқықтық көмек".
В Исатайском районе председатель партии совместно с известным правозащитником Абзалом Куспаном встретился с местными жителями и провел прием граждан.
В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что глава государства в рамках построения Справедливого Казахстана уделяет особое внимание вопросам прав человека. Так, создан Конституционный суд, конституционный статус приобрели Генеральная прокуратура и уполномоченный по правам человека. Правовая проблематика имеет высокую актуальность у населения, и в этой связи в регионе в пилотном режиме запускается новый партийный проект по правовой защите населения "Құқықтық көмек".
Не секрет, что у граждан по-прежнему низкая правовая и финансовая грамотность. Из-за этого они не могут защитить свои интересы в судах и госорганах. Поскольку не все жители отдаленных сел имеют доступ к услугам профессионалов, в рамках нового партийного проекта юристы будут объезжать села и оказывать населению правовую помощь. Справедливость и верховенство закона начинается именно с таких конкретных дел", - сказал председатель партии.
В рамках проекта "Құқықтық көмек" юристы посетят районные центры области для оказания юридической помощи гражданам на местах. Это помощь в составлении исков, защите и представительстве интересов в судах, органах уголовного преследования и другое. Будут проведены консультации по финансовым и правовым вопросам.
Кроме того, Ерлан Кошанов ознакомился с деятельностью консультационного центра AMANAT SERVICE, открытого при Атырауском областном филиале партии. Здесь по принципу одного окна представители государственных органов, "Отбасы банк", eGov принимают заявления граждан и разъясняют законодательство в сфере архитектуры, трудовых, жилищных отношений и прочих вопросов, волнующих население.
В этот же день председатель партии посетил участок строящейся дороги республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань. Представители подрядной организации проинформировали его о ходе строительных работ. Завершение проекта запланировано на конец текущего года.
Также Ерлан Кошанов встретился с областным активом AMANAT, обсудив ход реализации партийных проектов и подготовку к предстоящим выборам депутатов мажилиса и маслихатов. На сегодня в области более 23 тысяч аманатовцев, объединенных в 106 первичных партийных организаций.
12.01.2023, 17:24 56756
В выборах в депутаты сената примут участие 55 человек
Фото: parlam.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Центральной избирательной комиссии обсудили ход подготовки регионов к выборам в сенат парламента.
В ходе обсуждения спикеры от каждого региона предоставили информацию о количестве кандидатов и готовности к выборам.
Всего на сенаторское кресло претендуют 55 человек. Больше всего кандидатов в Алматы - 4 человека. От Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской Северно-Казахстанской, и Туркестанской областей будут представлены по 2 кандидата, в остальных регионах, а также в Астане и Шымкенте зарегистрировано по 3 кандидата.
11 кандидатов после регистрации подали заявления о снятии кандидатуры.
В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области - 317 и Костанайской области - 263 и наименьшее в городах Астане - 31, Шымкенте - 30 и Алматы - 38.
Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране остается стабильной.
В день выборов на сайте ЦИК будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что способствует прозрачности и гласности избирательного процесса, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
Завтра, 13 января, в 00.00 проведение предвыборной агитации кандидатов завершится, будет день тишины.
Представители регионов доложили, что на местах к проведению выборов все готово: пункты для голосования, бюллетени, места для наблюдателей, информация о кандидатах и т.д. Также на участках в день голосования обеспечены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты.
Выборы в сенат пройдут 14 января.
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