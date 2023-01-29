Алихан Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента

По словам премьер-министра, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Шымкент. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск новых промышленных объектов, модернизация автодорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция соцучреждений и ряд других вопросов рассмотрены на совещании по развитию Шымкента под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - Запуск новых промышленных объектов, модернизация автодорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция соцучреждений и ряд других вопросов рассмотрены на совещании по развитию Шымкента под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





По словам премьер-министра, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.





Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах Жана Талап и Туран оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя", - подчеркнул премьер-министр.





Глава правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. В частности, только за последние два года в эксплуатацию было введено свыше 2 млн кв. метров жилья. При этом он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.





В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тысяч мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте", - сказал Алихан Смаилов.





Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр подчеркнул, что акимату нужно продолжать планомерную работу по диверсификации экономики и импортозамещению. Основной упор при этом нужно делать на обрабатывающий сектор. В этой связи он обозначил важность повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.





В целом инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных", - указал глава правительства.





Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Это в том числе касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.





Подводя итоги заседания, премьер-министр поручил проработать вопросы обеспечения водой жилого массива "Сайрам", строительства магистрального канализационного коллектора и дворца школьников в микрорайоне Туран, увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.





Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива "Кайнарбулак".