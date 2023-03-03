Канцелярии Назарбаева сократили бюджет на год

В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году мобильными группами по защите бизнеса прокуроров оперативно обработано 635 сигналов предпринимателей. В 98 случаях факты нарушений подтвердились, - В текущем году мобильными группами по защите бизнеса прокуроров оперативно обработано 635 сигналов предпринимателей. В 98 случаях факты нарушений подтвердились, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.





К примеру, отработан сигнал ИП "Омоева К.К.". Движение его транспортного средства было необоснованно ограничено для проведения налоговой проверки. Постановлением прокуратуры Павлодарской области от 28 февраля текущего года меры запретительно-ограничительного характера отменены, проверка прекращена, транспортное средство и груз возвращены предпринимателю", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В другом случае в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступил сигнал от ИП "Дадашева К." по вопросу законности взимания налогов за рекламу.





По результатам его рассмотрения проведен анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.





По акту надзора 63 предпринимателям оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты.





В целом прокурорами по нарушениям в сфере предпринимательства отменено свыше 1,5 тысячи адмпроизводств на сумму 500 млн тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 112 лиц", - рассказали в ведомстве.





Наряду с этим в рамках поручения главы государства о беспрепятственном обращении предпринимателей в прокуратуру применяются цифровые решения.





В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.





Теперь в этих регионах предприниматели могут обратиться в мобильную группу, просто перейдя по QR-коду.Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект. Данный IТ-инструмент одобрен генеральным прокурором и его масштабирование включено в план мероприятий проекта Генеральной прокуратуры "Защита бизнеса", - проинформировали в Генпрокуратуре.





При нарушении прав предпринимателей можно обращаться напрямую 30-17-93 или +7-702-629-75-61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.