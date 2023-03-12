Мобильные ярмарки и максимальное насыщение рынка: Жумангарин распорядился обеспечить регионы овощами

Для решения проблемы износа источников энергии и тепловых сетей будут проведены технические аудиты систем теплоснабжения

Фото: Amanat

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Павлодар. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита в Павлодарскую область члены Республиканского предвыборного штаба партии "AMANAT", кандидаты в депутаты Мажилиса РК, а также кандидаты в депутаты областного маслихата провели экспромт-встречи с населением города горняков.





Как известно, с первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе активисты партии "AMANAT" участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города.





Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Непосредственно на месте работали волонтеры молодежного крыла "Жастар Рухы", которые распределяли гумпомощь, проводили подомовые обходы, собирали информацию об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах, нуждающихся семьях.





По словам местных жителей, перерасчет оплаты за коммунальные услуги нужно сделать не только за ноябрь-декабрь прошлого года, но и за первые три месяца текущего года. Кроме того, остались проблемные вопросы по получению компенсаций за потребленную электроэнергию.





Исполнительный секретарь "AMANAT" Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что для решения проблемы износа источников энергии и тепловых сетей будут проведены технические аудиты систем теплоснабжения, разработаны территориальные дорожные карты по решению проблем теплоснабжения.





Далее члены штаба посетили одну из квартир, в которой в результате аварии лопнули трубы. Хозяйка квартиры - мать-одиночка, лишилась работы, поскольку в период ЧС ей было не с кем оставить детей.





Члены партии помогли семье в поиске спонсорских средств, за счет которых в январе месяце в квартире был сделан ремонт.





Кандидаты отметили, что ни одна семья города Экибастуза не останется без поддержки партии.





Помимо этого, члены Республиканского предвыборного штаба партии "AMANAT" встретились с трудовым коллективом АО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова".





В формате открытого диалога сотрудники станции подняли ряд актуальных вопросов, среди которых индексация заработных плат, модернизация оборудования ГРЭС, а также повышение цен на продовольствие.





Кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Динара Айтжанова, Илья Теренченко, Ержан Ертаев поблагодарили энергетиков за добросовестный труд на благо страны.





Работники производства - гордость нашей страны, вы те, кто обеспечивает светом и теплом миллионы людей, не боится трудностей и не сдается перед вызовами. Мы - партия, которая отстаивает интересы государства и взяла на себя историческую ответственность за развитие страны. Мы выступаем за социальную справедливость в обществе и создание равных возможностей для всех граждан. Ваше предприятие - образец высокого профессионализма, однако, как и везде, вам необходимы новые люди - молодые специалист, будущие профессионалы. В предвыборной программе партии "AMANAT" мы озаботились вопросом повышения числа молодых кадров технических специальностей и ведем тесную работу с министерством образования и учебными заведениями", - подчеркнули кандидаты.





Как отметил Исполнительный секретарь "AMANAT" Елнур Бейсенбаев, главная задача партии - работа над системным повышением доходов граждан.





Казахстанские семьи должны иметь достойный уровень жизни. Наши усилия будут направлены на повышение благосостояния людей. Мы обеспечим доступность простых каждодневных потребностей людей в питании, одежде, жилье, образовании и медицине. С нашей помощью казахстанские работники станут уверены в своей безопасности на рабочем месте, защите своих прав и здоровья", - сказал он.





Изготовлено: Пресс-служба Павлодарского областного филиала партии "AMANAT" (город Павлодар, улица Кривенко - 25А)





Заказчик: И.С. Теренченко





Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата Павлодарской области.





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