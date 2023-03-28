27.03.2023, 13:05 37821
Назначен глава Комитета языковой политики Минобразования
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ербол Тлешов назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области.
Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени педагогический университет имени Абая.
С 1992 по 2001 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета имени С. Сейфуллина.
2001-2002 годы - и.о. доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета имени Л. Гумилева.
2002-2004 годы - и.о. заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета имени Л. Гумилева.
С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора, директором РГКП "Центр ускоренного обучения государственному языку".
С 2007 по 2012 годы трудился в частных коммерческих структурах.
2012-2015 годы - и.о. начальника, руководитель управления по развитию языков города Астаны.
2015-2022 годы - и.о. директора, директор, исполнительный директор AO "Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова".
С марта 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора HAO "Национальный научно-практический центр имени Шайсултана Шаяхметова".
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28.03.2023, 18:16 2241
ЦИК зарегистрировала депутатов мажилиса, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов мажилиса, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам.
В соответствии со статьями 12, 45, 46 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ зарегистрировать депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан восьмого созыва", - говорится в сообщении ЦИК.
По одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы:
- Абиль Еркин Аманжолович
- Алишев Казыбек Курмангалиевич
- Амантай Жаркынбек
- Базарбек Бакытжан Жумабекович
- Балабиев Кайрат Рахимович
- Бапи Ермұрат Сейтқазыұлы
- Бексултанов Кудайберген
- Жайымбетов Мархабат Жайымбетович
- Жанбыршин Едиль Терекбайулы
- Жубанов Адил Орынбасарович
- Исабеков Данабек Ержанович
- Искандиров Мукаш Зулкарнаевич
- Калыков Арман Кобыландынович
- Каскарауов Данияр Алдабергенович
- Кожасбаев Руслан Садвакасович
- Кырыкбаев Темир Базарбаевич
- Құспан Абзал Темірғалиұлы
- Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович
- Мукаев Даулет Толеутаевич
- Мусралимова Айна Ермековна
- Нажметдинұлы Болатбек
- Назаров Ардақ Куттыкожаевич
- Нурумова Гульдара Алданышевна
- Сабильянов Нуртай Салихұлы
- Садибеков Уласбек
- Сатыбалдин Ерболат Жалгасбаевич
- Стамбеков Ерлан Даулетович
- Тумашинов Лукбек Шабданович
- Турлыханов Даулет Болатович
Напомним, вчера в Казахстане подвели окончательные итоги парламентских выборов. В мажилис Казахстана вошли шесть партий, набравших более 5% голосов. Сегодня партии распределили депутатские мандаты в мажилис. Завтра состоится первая сессия парламента РК восьмого созыва, на которой выступит президент страны Касым-Жомарт Токаев.
28.03.2023, 15:54 6131
Трамадол и кетамин попали в список подлежащих контролю наркотических и психотропных препаратов
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство внесло изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казахстане.
Так, в список наркотических средств добавили препараты изотонитазен, кротонилфентанил, циклопропилфентанил, акрилоилфентанил (акрилфентанил), фуранилфентанил, тетрагидрофуранилфентанил, U-47700, МТ-45, AH-7921.
Еще 3 препарата добавлены в раздел "Психотропные вещества": этизолам, трамадол, кетамин.
В постановлении также говорится, что любое растение рода сannabis с корнем или без корня, содержащее тетрагидроканнабинол (за исключением семян, если они не сопровождаются самим растением или другими частями растения), в высушенном или невысушенном виде, является наркотическим средством.
Также внесены изменения в список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ).
Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.
Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.
До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".
28.03.2023, 13:08 13281
Принадлежавший строительной компании участок стоимостью 6 млрд тенге в Алматы вернули в госсобственность
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военными прокурорами принимаются меры по возврату земельного участка бывшего военного госпиталя в Медеуском районе города Алматы в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй". Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии. 24 ноября 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступили в законную силу", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.
Отмечается, что "в настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта".
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года лидеры общественных ветеранских организаций выступили на пресс-конференции, посвященной проблемам ремонта и строительства госпиталя для ветеранов войны. Они сообщили, что "из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, осталось только 11. Остальные 15 гектаров ушли под строительство особняков".
28.03.2023, 12:35 12531
Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Казахстана
Фото: gov.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства финансов Казахстана.
Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году.
Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет.
Обладатель международной стипендии "Болашақ", член президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.
С 2008 по 2010 годы работал экспертом управления развития образования и науки департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.
С 2010 по 2011 годы работал в департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.
С 2011 по 2019 годы трудился в должности эксперта, консультанта, инспектора, заведующего сектором и заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
С апреля 2019 года по март 2021 года занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.
С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.
Ранее был назначен глава Комитета языковой политики Минобразования.
28.03.2023, 11:55 14396
Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестфонда
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, передает корреспондент агентства.
Целью фонда является содействие экономическому развитию государств - участников Организации тюркских государств (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Турция и Республика Узбекистан) путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Фонд выполняет следующие функции и полномочия посредством инвестиционной деятельности:
- оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли;
- финансирование проектов, в частности проекты микро-, малых и средних предприятий;
- сотрудничество и финансирование совместно с международными и национальными финансовыми институтами и институтами развития, а также торговыми палатами и частными организациями;
- поддержка расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей;
- поддержка создания и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство;
- поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм;
- финансирование проектов, способствующие развитию зеленой экономики, путем инвестирования в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей среды;
- оказание помощи и финансовой поддержки для подготовки инвестиционных проектов, если это будет сочтено необходимым;
- осуществление других видов деятельности и предоставление других услуг, которые могут способствовать достижению цели фонда.
Уставной капитал фонда составляет пятьсот миллионов долларов США. Он делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Акции, общая номинальная стоимость которых составляет триста пятьдесят миллионов долларов, являются оплаченными акциями, тогда как акции, общая номинальная стоимость которых составляет сто пятьдесят миллионов долларов, являются привлекаемыми акциями.
Члены-учредители подписываются на доли уставного капитала фонда поровну. Каждый член вносит первоначальный платеж, относящийся к его оплаченным акциям, в течение 90 дней после в инаугурационного заседания. Такая сумма зачисляется на счет фонда. Оставшаяся сумма подписки подлежит оплате тремя ежегодными платежами в каждую последующую годовщину даты первоначального платежа. Платежи производятся в долларах США.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Создание Тюркского инвестиционного фонда будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, финансировать проекты малого и среднего бизнеса, поддерживать расширение транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей, оказывать содействие созданию и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержку проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, зеленую экономику, туризм, говорится в пояснительной записке к документу.
28.03.2023, 11:16 14226
Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы
Договор позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", сообщает Акорда.
Целью данного закона является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном.
В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
Договором предусмотрено обозначение на местности пограничными знаками демаркированной линии государственной границы, протяженность которой составляет 2 356 666 км. При этом прохождение линии государственной границы, местоположение пограничных знаков, их геодезические координаты, отметки высот и другие данные каждого пограничного знака отражены и указаны в приложениях к договору.
Наряду с этим в отдельном приложении к договору отражена государственная принадлежность островов на пограничных реках Келес и Сырдарья, их координаты и площадь.
Ратификация договора позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности, завершить ее международно-правовое оформление и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров с Республикой Узбекистан.
Ратификация договора позволит укрепить суверенитет, территориальную целостность и обеспечит стабильность на государственной границе двух стран в духе взаимного уважения, доверия и равноправия, говорится в заключении к документу.
Ранее Токаев подписал ряд законов в сфере судебной системы.
28.03.2023, 10:03 16541
Президент подписал ряд законов в сфере судебной системы
Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы, касающиеся судебной системы, ее реформирования и статуса судей, сообщает Акорда.
Президент подписал конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
Вместе с тем подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".
Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей. Также в законы включены положения, касающиеся совершенствования апелляционного института, нормы, направленные на повышение роли Высшего судебного совета и другие.
28.03.2023, 09:02 18166
Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва, сообщила пресс-служба Акорды.
На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.
Отмечается, что выступление президента на совместном заседании палат парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10.00.
Напомним, вчера президент подписал указ о созыве первой сессии парламента Казахстана восьмого созыва. Также вчера Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.
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