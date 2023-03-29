Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестфонда

Фото: Акорда

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, передает корреспондент агентства.





Целью фонда является содействие экономическому развитию государств - участников Организации тюркских государств (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Турция и Республика Узбекистан) путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.





Фонд выполняет следующие функции и полномочия посредством инвестиционной деятельности:





оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли;





финансирование проектов, в частности проекты микро-, малых и средних предприятий;





сотрудничество и финансирование совместно с международными и национальными финансовыми институтами и институтами развития, а также торговыми палатами и частными организациями;





поддержка расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей;





поддержка создания и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство;





поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм;





финансирование проектов, способствующие развитию зеленой экономики, путем инвестирования в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей среды;





оказание помощи и финансовой поддержки для подготовки инвестиционных проектов, если это будет сочтено необходимым;





осуществление других видов деятельности и предоставление других услуг, которые могут способствовать достижению цели фонда.





Уставной капитал фонда составляет пятьсот миллионов долларов США. Он делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Акции, общая номинальная стоимость которых составляет триста пятьдесят миллионов долларов, являются оплаченными акциями, тогда как акции, общая номинальная стоимость которых составляет сто пятьдесят миллионов долларов, являются привлекаемыми акциями.





Члены-учредители подписываются на доли уставного капитала фонда поровну. Каждый член вносит первоначальный платеж, относящийся к его оплаченным акциям, в течение 90 дней после в инаугурационного заседания. Такая сумма зачисляется на счет фонда. Оставшаяся сумма подписки подлежит оплате тремя ежегодными платежами в каждую последующую годовщину даты первоначального платежа. Платежи производятся в долларах США.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь



