В Алматы строятся сразу три селезащитные плотины

Строительство плотины Аюсай в ущелье Большого Алматинского озера будет завершено в следующем году

Фото: МЧС РК

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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Реализуется одновременно три проекта по строительству селезащитных сооружений в Алматы. Об этом сообщил министр по ЧС Юрий Ильин на пленарном заседании мажилиса парламента.





По данным МЧС, ведется строительство плотины Аюсай в ущелье Большого Алматинского озера, строительство Аксайской плотины и совместно с Китайской Народной Республикой ведется строительство селезащитной плотины Чукурбулак на Хоргосе.





Отмечается, что строительство плотины Аюсай позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит инженерную защиту объектов хозяйствования, расположенных ниже проектируемой плотины и защиту жизни людей, находящихся в селеопасной зоне: объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорога Алматы - санаторий "Алма Арасан", а также объекты досуга. Строительство плотины Аюсай будет завершено в следующем году.





Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков ниже расположенных объектов: пионерского лагеря "Ленинец", лесничества, дачного массива "Аксай", поселка Акжар Наурызбайского района Алматы и других населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Аксай. Срок завершения строительства запланирован на 2023 год.





Строительство селезадерживающей плотины "Чукурбулак" осуществляется в рамках реализации поручения главы государства от 25 мая 2012 года и Соглашения от 8 июня 2017 года между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины на реке Хоргос.





Плотина располагается на границе двух стран с объемом селехранилища 10 млн кубометров.





Селезадерживающая плотина обеспечит защиту объектов Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" и зданий таможни "Коргас", приграничной торгово-экономической зоны (ПТЭЗ) "Восточные ворота", населенных пунктов Хоргос и Баскунчи от воздействия паводковых и селевых потоков реки Хоргос. Срок завершения строительства 2024 год", - сообщили в МЧС.