В этом году рост пособия составит 23%

Фото: pexels.com

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пособия по инвалидности и потере кормильца в Казахстане повысят с 1 июля на 14,5%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития РК.





С начала этого года порядка 900 тысячам лиц с инвалидностью и потерявшим кормильца социальные пособия повышены на 8,5%, а с 1 июля, по вашему поручению, они повысятся еще на 14,5%. Итого в этом году рост составит 23%", - сказал Кульгинов.





Он отметил, что с начала года на 30% повышена зарплата 1 млн 200 тысячам гражданских служащих.





Также, по его словам, более 380 тысячам студентов с 1 сентября увеличатся стипендии в вузах на 20%, в колледжах - на 50%.





Социальные меры господдержки коснулись 4 млн 400 тысяч казахстанцев. В их числе пенсионеры, малообеспеченные, многодетные матери и другие категории социально-уязвимых граждан", - отметил заместитель премьер-министра.





Кроме того, согласно инициативе по компенсации депозитов на 10% в марте этого года выплачено 2 млн 600 тысячам вкладчиков 307 млрд тенге.





В ходе совещания Алтай Кульгинов также рассказал о планах по обеспечению занятости казахстанцев.





Для комплексного решения вопросов занятости и создания новых рабочих мест правительство актуализировало программу доходов населения с разделением на республиканский и региональный уровни. Акиматы приняли региональные программы занятости. В результате до конца этого года планируется трудоустроить около одного миллиона человек. Перед местными исполнительными органами поставлена задача по качественной реализации карт занятости, тесно работая с инвесторами по созданию новых рабочих мест", - сказал он.