Дархан Куракбаев назначен зампредом Антикора

За размещение школьного меню на сайте Kundelik с поставщиков требовали деньги

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба рекомендовала Министерству просвещения отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к MektepMenu.





Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания. Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik", - сообщили в Антикоре.





Согласно приказу Министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal.





Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации управления образования стали заключать договоры с компанией NetInfoDistribution и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложится на плечи родителей. Столичным департаментом Антикора установлены 12 поставщиков. Они обеспечивают питанием 94 школы столицы. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Аналогичные факты выявлены в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.





В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, управления образования, ТОО "Kundelik" и NetInfoDistribution. По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты.





Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution.





Столичный Антикор провел повторную встречу с управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге". - сообщается в информации.





Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 млн тенге.





Антикоррупционная служба направила письмо в Министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднических компаний. Так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств. Территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu", - добавили в Антикоре.





На сайте Kundelik сообщается, что MektepMenu - это дополнительный коммерческий сервис, разработанный при поддержке компании ТОО "Күнделік (Kundelik)" для автоматизации ведения школьного питания в образовательных организациях.





kundelik.kz





Само ТОО "Kүнделік (Kundelik)" позиционирует себя как "казахстанская IT-компания, разработчик единой электронной образовательной среды для учителей, учеников, родителей, администрации образовательных организаций, а также представителей органов управления образованием".





Своим флагманским продуктом ТОО "Kүнделік (Kundelik)" называет автоматизированную образовательную информационную систему "Күнделік", которая объединяет возможности электронного документооборота для образовательных организаций и инструменты социального сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями и учениками.





Информацию о ТОО "NetInfoDistribution" найти не удалось.