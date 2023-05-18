В Астане и Шымкенте объединили суды

В рамках государственного визита Касым-Жомарт Токаев подписал более 20 документов

Фото: Акорда

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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов, сообщает пресс-служба - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды





Подписаны следующие документы:





1. Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;





2. Меморандум между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;





3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;





4. План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;





5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований;





6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках;





7. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;





8. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;





9. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;





10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем;





11. Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики;





12. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований;





13. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;





14. Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным Правительством г. Тяньцзиня Китайской Народной Республики о создании "Мастерской Лу Баня";





15. Соглашение об установлении побратимских связей между г. Шымкентом Республики Казахстан и г. Сианем Китайской Народной Республики;





16. Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики;





17. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ;





18. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики;





19. Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;





20. Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;





21. Меморандум о сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Медиакорпорацией Китая (CMG);





22. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия;





23. Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.



