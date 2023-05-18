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17.05.2023, 21:14 14966
В Астане и Шымкенте объединили суды
Фото: pexels.com
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства от 15 мая 2023 года № 216 объединены гражданские и уголовные районные суды Астаны и Шымкента, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Вопросы реализации указа рассмотрены на совещании, которое провел руководитель судебной администрации Наиль Ахметзакиров с руководствами судов Астаны и Шымкента. В обсуждении участвовали председатели судов Астаны и Шымкента Акан Жумагулов и Ербол Рахимбеков, судьи и руководители департаментов СА городов Елдос Жумаксанов и Берик Мейрханов.
Cуды первой инстанций (8 Астаны и 4 Шымкента) преобразованы в межрайонные суды гражданской и уголовной юрисдикций, соответственно, должности председателей реорганизованных судов - в судейские.
По Астане: Алматинский, Есильский, Сарыаркинский и Байқоңыр райсуды объединены в межрайонный суд по гражданским делам (на ул. Г.Алиева, 6). Райсуды № 2 Алматинского, Сарыаркинского, Есильского и Байқоңыр - в межрайонный суд по уголовным делам (на ул. Кенесары, 3).
По Шымкенту: Енбекшинский, Абайский, Аль-Фарабийский и Каратауский райсуды объединены соответственно в межрайонный суд по гражданским делам (в зданиях бывших Енбекшинского и Абайского судов) и межрайонный уголовный суд (на ул. Тыныбаева, 42).
Как отметил Ахметзакиров, реформа способствует исключению волокиты по вопросам подсудности, равномерному распределению нагрузки и формированию единообразной судебной практики.
Председатели судов Жумагулов и Рахимбеков высказались о готовности судейского корпуса к работе в новых условиях, отметив, что реорганизация способствует упрощению доступа граждан в суды за защитой прав и улучшению качества отправления правосудия.
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17.05.2023, 20:31 16116
Президент Казахстана продолжает получать поздравления
В адрес президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления и телеграммы по случаю его с 70-летнего юбилея
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В адрес президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления и телеграммы по случаю его с 70-летнего юбилея от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов, сообщает пресс-служба Акорды.
Поздравительные телеграммы на имя главы нашего государства направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Каталин Новак, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Болгарии Румен Радев, президент Албании Байрам Бегай, президент Сингапура Халима Якоб, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.
Теплые слова поздравлений с юбилеем Касым-Жомарта Токаева содержатся в многочисленных телеграммах от граждан РК, видных политических и общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции и многих других.
Письма и телеграммы с поздравлениями продолжают поступать.
17.05.2023, 19:08 18421
Подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований
Фото: Акорда
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды.
Подписаны следующие документы:
1. Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;
2. Меморандум между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
4. План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;
5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований;
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках;
7. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
8. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
9. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем;
11. Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики;
12. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований;
13. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;
14. Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным Правительством г. Тяньцзиня Китайской Народной Республики о создании "Мастерской Лу Баня";
15. Соглашение об установлении побратимских связей между г. Шымкентом Республики Казахстан и г. Сианем Китайской Народной Республики;
16. Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики;
17. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ;
18. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики;
19. Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
20. Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;
21. Меморандум о сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Медиакорпорацией Китая (CMG);
22. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия;
23. Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры.
17.05.2023, 08:15 33726
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
Фото: Акорда
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, никаких мероприятий по поводу дня рождения не планируется - это принципиальная позиция президента.
Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сказал он.
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.
К.К. Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
В январе 2007 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента Республики Казахстан.
20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.
С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета безопасности Республики Казахстан.
Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек года - 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.
Автор 10 книг по проблемам международных отношений.
Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.
Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
16.05.2023, 17:51 46421
Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.
Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве - это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны", - подчеркнул президент.
По его словам, прошлое воскресенье стало триумфальным для боксеров Казахстана.
За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа", - заявил глава государства.
В завершение он пожелал спортсменам успехов и выразил уверенность в том, что они достойно защитят честь страны на предстоящих соревнованиях.
Руководству Казахстанской федерации бокса, спортсменам и тренерам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты президента.
В свою очередь главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подарил президенту боксерские перчатки.
Напомним, Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
16.05.2023, 15:02 50706
Токаеву доложили об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии
Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан.
Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.
Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводилась по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
16.05.2023, 08:04 59981
Президент посмертно наградил погибшего при тушении пожара в горах Алматы спасателя
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова А.Ж.", сообщила пресс-служба Акорды.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекұлы - старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям (посмертно)", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, 8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке.
Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в городе Талгаре Талгарского района Алматинской области.
Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 9 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.
Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в пожарной части № 1 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.
На должность старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.
15.05.2023, 21:05 72686
Серик Джунисбеков назначен начальником Костанайской академии МВД
Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
Фото: МВД РК
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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева, сообщает пресс-служба МВД РК.
По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен полковник полиции, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук Серик Джунисбеков.
Трудовую деятельность он начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в ДП Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.
Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
15.05.2023, 20:01 64751
Казахстанские миротворцы выполнили миссию в Ливане
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очередная ротация казахстанских миротворцев в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии, участвующего в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает Минобороны РК.
В Международном аэропорту Алматы состоялась торжественная встреча военнослужащих, завершивших миссию в ближневосточной стране.
Казахстанские миротворцы дислоцировались в секторе "Восток" миссии ООН в Ливане. В рамках мандата ООН они осуществляли пешее и мобильное патрулирование, занимались организацией работы блокпостов. Совместно с индийским контингентом выполняли другие задачи. "В Ливане мы находились в составе индийского батальона и делали все для укрепления авторитета Казахстана на международной арене. Отмечу, что командующий восточным сектором и командование батальона высоко оценили добросовестную службу и уровень боевой подготовки наших военнослужащих", - отметил командир миротворческой группы старший лейтенант Темирлан Кумисбеков.
Ступив на родную землю, военнослужащие отведали бауырсаков и кумыса, признавшись, что очень скучали по традиционным казахским блюдам. В ближайшее время миротворцам предстоит пройти санаторно-курортное лечение, после чего они приступят к несению службы по месту постоянной дислокации.
На данный момент в составе индийского миротворческого контингента более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане.
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