Абаев назвал меры для снижения оттока казахстанской молодежи в российские вузы

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев заявил, что проект "Жас маман" поможет снизить отток казахстанской молодежи в российские вузы, передает Kazakhstan Today.

Для решения проблем, связанных с молодежной безработицей, предусмотрен ряд программных мер, включая проекты "Жас касіпкер" и "Жас маман". Охват проекта Министерства образования и науки "Жас маман" составит свыше 210 тысяч молодых казахстанцев. Проектом предусмотрена подготовка специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений", - сказал Абаев на правительственном часе в мажилисе, пишет Kazpravda.kz .

По его словам, на первых позициях такие профессии, как инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению, инженеры по 3D-моделированию, инженеры по системам межмашинного обучения, разработчики WEB и мультимедийных приложений.

Помимо высокотехнологичных отраслей большой спрос имеется на рабочие специальности: строительные маляры, плотники, каменщики, монтажники и многие другие. Предполагается, что эффективная реализация данного проекта позволит сбалансировать рынок труда, сократить молодежную безработицу, наём иностранной рабочей силы, а также отток казахстанцев в российские вузы", - заявил Абаев.

В заключение глава МИОР сообщил, что за второй квартал 2019 года уровень молодежной безработицы составил 3,7%.

Среди занятой молодежи, а это более двух миллионов человек, 77% - наемные работники. Из них 388 тысяч человек работают в сфере оптовой и розничной торговли, 253 тысячи - в сельском хозяйстве, 239 тысяч - в сфере образования, а 218 тысяч - на объектах промышленности. Оставшиеся 23% - самозанятые", - резюмировал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства