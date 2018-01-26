Абдыкаликова вручила работникам культуры государственные стипендии

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова по поручению главы государства вручила государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры за 2017 год, передает Kazakhstan Today.

Стипендии присуждаются ежегодно в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников за вклад в создание, сохранение и развитие культуры страны, напомнили в пресс-службе Акорды.

Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства. Среди стипендиатов такие мэтры, как Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова и другие. Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых Медет Шотабаев, Ирина Тен, Жамбыл Дуйсенов, Адиль Ахметов и другие.

Открывая церемонию, Гульшара Абдыкаликова тепло поздравила присутствующих, отметив, что вручение государственных стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры.

Государственный секретарь акцентировала внимание участников церемонии на словах президента Казахстана: "Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии. Смысл "Рухани жангыру" именно в этом. Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды".

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что главным событием наступившего года является особый юбилей - 20-летие Астаны, символа независимого Казахстана, его главного достижения. Астана - это воплощение идеи президента и результат самоотверженного труда всего казахстанского народа.

Государственный секретарь выразила уверенность в том, что представители творческой интеллигенции Казахстана внесут весомую лепту в реализацию задач послания Главы государства народу "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и дальнейшее развитие культуры и искусства страны.

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