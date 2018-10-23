Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов прокомментировал временное отстранение от должности посла Казахстана в Узбекистане, передает Kazakhstan Today.
Он сообщил, что было получено предписание от Астанинского межрайонного суда о необходимости временного отстранения от должности посла Казахстана в Узбекистане.
"Этот указ был подготовлен в суде на основе материалов Национального бюро по противодействию коррупции. Случай связан с теми расследованиями, которые ведутся в отношении бывших сотрудников МИД и подведомственных учреждений. Поэтому в этой связи упоминается имя посла в Узбекистане", - сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах заседания правительства.
Он напомнил, что в феврале 2016 года состоялась расширенная коллегия ведомства, в ходе которой глава государства Нурсултан Назарбаев дал конкретные поручения по приведению в порядок дел министерства, в том числе финансово-хозяйственной деятельности.
"Мы активно сотрудничаем со всеми контролирующими органами. В данном конкретном случае мы оказываем содействие Нацбюро для полного и объективного расследования дела", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, в хищении бюджетных средств в особо крупном размере подозревается посол РК в Узбекистане
. 22 октября указом президента Ерик Утембаев был временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.
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