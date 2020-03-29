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Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области

28.03.2020, 10:53 9613
Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области
Кызылорда. 28 марта. Kazakhstan Today - Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Куанышбек Искаков освобожден от должности акима Кызылординской области.
 

Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области", - говорится в указе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 28 марта 2020 года.

 
Гульшара Абдыкаликова родилась 15 мая 1965 года в селе Сулу-Тобе Сырдарьинского района Кызылординской области.
 
В 1987 году окончила Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, кандидат экономических наук.
 
С 1987 года по 1994 старший инспектор отдела социального обеспечения, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, начальник отдела ревизионной комиссии Кызылординского областного управления социального обеспечения.
 
В 1994-1995 годы - консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения.
 
В 1995-2003 годы работала в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на должностях начальника отдела, замначальника управления, начальника управления пенсионного обеспечения, заместителя директора департамента социального обеспечения, директора департамента социального обеспечения, директор департамента пенсионного обеспечения и регулирования доходов населения.
 
С марта 2003 по декабрь 2005 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
 
С декабря 2005 по октябрь 2006 года - председатель правления АО "Компания по страхованию жизни - Государственный аннуитетная компания".
 
С октября 2006 по октябрь 2007 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
 
С октября 2007 по январь 2008 года - ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
 
С января 2008 по март 2009 года - советник президента Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С марта 2009 по сентябрь 2012 года - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С сентября 2012 по ноябрь 2013 года - советник президента Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С ноября 2013 по ноябрь 2014 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С ноября 2014 по февраль 2019 года - государственный секретарь Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С февраля 2019 по август 2019 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан.
 
С августа 2019 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию.

Вчера в ряде СМИ появились сообщения о задержании бывшего акима Кызылординской области Куанышбека Искакова.
 

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