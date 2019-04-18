Абдыкаликова призвала бизнесменов Алматинской области системно помогать нуждающимся гражданам

Талдыкорган. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Гульшарой Абдыкаликовой продолжила рабочую поездку в Алматинскую область, передает Kazakhstan Today.

В частности, на базе ТОО "Инфраэнерго" проведено совещание с акимами города, районов, руководителями промышленных предприятий, бизнес-структур и профсоюзных организаций. Этот завод является одним из крупных в области и занимается изготовлением, монтажом и ремонтом взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры, систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализаций, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В частности, на совещании шла речь о повышении заработной платы низкооплачиваемых работников, создании новых рабочих мест, усилении социальной ответственности бизнеса, оказании социальной помощи малообеспеченным работникам.

По информации пресс-службы, в области заключено 11 317 коллективных договоров, охват составляет 74,1% среди крупных и средних предприятий. Заключено 9,7 тыс. меморандумов по сохранению рабочих мест с охватом 118,5 тыс. человек. При этом с начала текущего года в регионе не было высвобождения работников.

В то же время было отмечено, что на 43 предприятиях работает 704 многодетных работника, из них 524 человек не имеют жилья. К примеру, в ТОО "PSI STROI UNDYSTRYA" из 95 многодетных работников 75 человек нуждаются в квартирах.

В области есть яркий пример проявления социальной ответственности в лице руководителя крестьянского хозяйства "Актерек" Темирлана Шайнусупова из Жамбылского района. Он не только обеспечивает односельчан работой, но и постоянно вкладывается в социальную сферу. Построил детский сад "Дария-2016" на 50 мест, современную футбольную площадку, а также универсальный торговый центр "Болашак". Но самое главное, начиная с 2008 года, он возвел 105 домов для многодетных и малообеспеченных семей, а также работников своего хозяйства. Успешный предприниматель обратился к своим коллегам с призывом всем и всячески помогать многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, а также инвалидам, рассказали в пресс-службе.

Подводя итоги совещания, Гульшара Абдыкаликова также обратилась к руководителям предприятий и бизнес-структур поддержать благой почин Темирлана Шайнусупова, системно и всемерно помогать социально уязвимым слоям населения.

Далее вице-премьер посетила Неонатальный центр многопрофильной областной детской больницы, открытой в мае 2017 года. Центр оснащен новейшим оборудованием и оказывает специализированную и высокоспециализированную хирургическую, травматологическую помощь детям и новорожденным. Его работа направлена на профилактику и выявление патологий на ранней стадии с целью снижения уровня младенческой смертности в регионе. С момента открытия Центра пролечено 398 больных, из них 25 новорожденных. При этом проведено 189 операций, в том числе 18 младенцам. Ранее в Талдыкоргане операции новорожденным не делались.

В завершение рабочей поездки заместитель премьер-министра ознакомилась с ходом строительства общежития для студентов в микрорайоне "Каратал". Благодаря реконструкции недостроенного здания гостиницы, в городе появится современное студенческое общежитие на 288 мест, вся прилегающая территория будет благоустроена. Общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд тенге.

По информации пресс-службы, на этом правительственная делегация завершила свою работу в Алматинской области и направилась в город Жезказган Карагандинской области.

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