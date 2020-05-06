Абдыкаликова вышла из состава нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 4 мая №325 "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года №56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года №56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан" вносятся следующие изменения: в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: перед строкой "Сулеймен Ляззат Жанылыскызы - депутат сената парламента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)" дополнить строкой следующего содержания: "Рамазанова Лаззат Керимкуловна - член президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию), председатель".

Строку "Рамазанова Лаззат Керимкуловна - заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)" исключить", - говорится в документе.

Кроме того, указом из состава названной комиссии выводится Г.Н. Абдыкаликова.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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