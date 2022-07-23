Система Orphus

АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены

22.07.2022, 17:20 12581
АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании обсуждены итоги работы по всем направлениям деятельности агентства, определены задачи на перспективу, сообщает пресс-служба АДГС РК.
 

Агентством проведена работа по реализации стратегических задач, обозначенных главой государства на заседании мажилиса 11 января. Приоритетом в работе агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата. Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка "выхода" с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное - справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии", - сказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.

 
Рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.
 
Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также "выхода" с государственной службы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.
 
В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 (посредством анкетирования).
 
В целом новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.
 
Планируется оценка государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которой будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. При этом служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.
 
Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих. Расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий "А" и "Б".
 

новости по теме

Назначен посол Казахстана во Франции

23.07.2022, 10:34 1451
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике назначена Арыстанкулова Гульсара Мереевна, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан во Французской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Глава Нацбанка отчитался перед президентом

22.07.2022, 18:02 11446
Глава Нацбанка отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации НБ денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам встречи глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.
 

В РК уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм госслужащих

22.07.2022, 17:30 12096
В РК уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм госслужащих
Фото: АДГС
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания определены основные приоритеты работы по дебюрократизации государственного аппарата и повышению качества оказания государственных услуг населению, сообщает пресс-служба АДГС РК.
 

Указом главы государства на агентство возложены новые функции - проведение мониторинга и анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур государственных органов. Данная работа будет проведена в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения с учетом специально разработанной методики. Результаты аналитической работы будут внесены в администрацию президента до 20 января 2023 года", - отметил председатель агентства.

 
Последними поправками в закон "О государственных услугах" введено новое понятие "общественно значимая услуга", которая будет осуществляться на непрерывной основе и направлена на удовлетворение законных интересов общества.
 
Теперь, помимо оценки качества оказания государственных услуг, агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления.
 
Сначала года организовано более 5 тысяч разъяснительных работ. В местах оказания госуслуг размещено около 50 тысяч разъяснительных плакатов и информационных баннеров. В результате защищены и восстановлены права 111 получателей услуг, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года (91), а по сравнению с 2020 годом - на 42% (64).
 
Кроме того, в значимый вопрос повестки дня - соблюдение норм этики, защита прав и законных интересов государственных служащих.
 
Как отметил в ходе заседания Дархан Жазыкбаев, "общество требует от государственных служащих наряду с их профессионализмом этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры".
 
Для решения новых вызовов в системе государственной службы был принят Этический кодекс в новой редакции. В нем определены этические принципы государственной службы, такие как добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.
 

Предусмотрены приоритетные требования по формированию "клиентоориентированного" государственного аппарата и соблюдению принципов прозрачности в предоставлении государственных услуг", - сказал председатель агентства.

 
На заседании были озвучены результаты работы советов по этике: проведено 82 заседания, на которых рассмотрено всего 542 вопроса. В том числе: дисциплинарные дела - 189, вопросы профилактической направленности - 321, или около 60%. Таким образом, в деятельности советов по этике акценты смещены на профилактику нарушений этических норм и защиту законных интересов государственных служащих.
 
Благодаря этой работе с каждым годом уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм. В частности, за последние два года их количество сократилось почти в 2 раза.
 
Советами по этике внесено 2393 рекомендации и исполнено 96%. В результате проведенной работы восстановлены права 1323 граждан. На основании рекомендаций советов по этике были отменены наложенные дисциплинарные взыскания на 32 государственных служащих, 63 дисциплинарных дела прекращены.
 
В результате работы по недопущению систематических нарушении рабочего времени 1047 служащим предоставлены дополнительные часы отдыха. Работникам, незаконно привлеченным к сверхурочной работе, взыскана денежная компенсация в размере более 38 млн тенге.
 

В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин

21.07.2022, 19:48 31976
В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - 20 июля в ряде электронных СМИ появились публикации с броскими заголовками: "168 бронемашин "Арлан" более чем за Т82 млрд закупят для казахстанской армии", "Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство обороны заявляет о грубом искажении фактических данных. В публикациях приводится ответ министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на депутатский запрос. В нем речь идет о приобретении бронированных колесных машин "Арлан" 4х4 у ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" в период с 2016 по 2023 год. И сумма в размере Т82 млрд отражает объем закупа за эти восемь лет", - сообщили в пресс-службе Минобороны. 

 
В ведомстве подчеркнули, что вопреки официальным данным на главных страницах сайтов стала тиражироваться информация с употреблением глаголов в будущем времени: "закупят", "поставят" и с указанием неверной в этом контексте суммы. В ущерб журналистским принципам достоверности, объективности и беспристрастности фейк получил широкое распространение.
 

В СМИ тема закупа вооружения и военной техники для нужд обороны возникает на протяжении нескольких лет. В эфире, печатных СМИ и социальных сетях звучат обвинения в адрес Министерства обороны по поводу необоснованного предпочтения отечественному ОПК вооружения и военной техники зарубежных производителей", - добавили в пресс-службе МО РК.

 
В министерстве подчеркнули, что провокационные вбросы, создающие негативный фон вокруг Минобороны, продиктованы исключительно коммерческими интересами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В них в основном фигурирует производитель бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". 
 

Бронированные колесные машины "Арлан" в квалификации Stаnag не уступают по степени защиты зарубежным аналогам, имеют хорошие скоростные и эргономические показатели. Они применимы преимущественно в городских условиях и в районах с твердым дорожным покрытием. Их жизненный цикл требует регулярного сопровождения заводом-изготовителем. По нашим сведениям, БКМ "Арлан" не получила распространения на внешнем рынке", - сообщили в оборонном ведомстве. 

 
По информации МО РК, в ходе ее эксплуатации проявились и другие недостатки: неустойчивость, повышенный расход топлива, несовершенная конструкция системы охлаждения, слабые маскировочные свойства, проблемы с рулевой тягой, которые выявились при преодолении траншей, оврагов и водных препятствий. Войсковые испытания другого образца военной продукции ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - БКМ 8х8 "Барыс" также показали ряд конструктивных недостатков по ходовой части, боевому модулю и в программном обеспечении. После замечаний экспертов Минобороны производитель должен был их устранить. 
 

Приобретение вооружения и военной техники для нужд обороны - один из государственных приоритетов. Поэтому вопрос оснащенности Вооруженных сил рассматривается, во-первых, коллегиально, во-вторых, исходя из нужд ведомства. Исполнителя определяет уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. С учетом геополитической обстановки в мире и регионе Министерство обороны развивает сотрудничество с более чем сорока странами. Список наших партнеров постоянно расширяется", - сообщили в Минобороны.

 
Оборонное ведомство на постоянной основе проводит сравнительный анализ технических характеристик и огневых возможностей вооружения и военной техники. Опираясь на эти данные, специалисты формируют заявки на приобретение приемлемых для наших условий образцов ВВТ, необходимых для обеспечения обороноспособности государства.
 

Завершился официальный визит президента Казахстана в Кыргызстан

21.07.2022, 19:21 32661
ЧОЛПАН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео церемонии проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту "Иссык-Куль", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Чолпон-Ате 20-21 июля состоялась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 
 
По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии. 
 
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания. 
 
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала. 
 
 

В Главной военной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие

21.07.2022, 18:51 33381
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Главной военной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие по основным направлениям деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За истекший период военными прокурорами обеспечен надзор по ряду резонансных уголовных дел, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
 
К примеру, закончено производством уголовное дело по факту смерти рядового Калбай А.С., которое в ближайшее время будет направлено в суд.
 
Завершено рассмотрение в суде уголовного дела в отношении 24 военнослужащих пограничной службы и 15 гражданских лиц по фактам систематического получения взяток за контрабанду товаров через государственную границу на пункте пропуска "Сыпатай батыр" в Жамбылской области.
 
Кроме того, в рамках исполнения поручения Генеральной прокуратуры инициирован аудит в Министерстве обороны и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, по результатам которого в бюджет возвращены средства на 1,2 млрд тенге по договорам c РГП "Казспецэкспорт" и взыскана неустойка на 450 млн тенге.
 
В ходе гражданского судопроизводства принятыми военными прокурорами мерами не допущен ущерб государству на сумму свыше 674 млн тенге.
 
По завершении коллегии главный военный прокурор Дастан Секенов определил задачи на предстоящий период и дал указания по обеспечению законности и правопорядка в войсках.
 

Президент РК открыл бюст Мухтара Ауэзова в его доме-музее в Кыргызстане

21.07.2022, 17:24 35326
Фото: telegram/БОРТ №1
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Чолпон-Ату (Кыргызстан) посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В доме-музее президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей", - сообщает телеграм-канал "Борт №1". 

 
Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. 
 
В этом доме выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его. 
 
В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова. 
 
В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги. 
 
Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны. 
 
Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12000 книг. 
 
В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.
 

Необходимость ликвидации "Зерде" объяснили в МЦРИАП

21.07.2022, 16:35 35866
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера. 
 
Сообщается, что холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин. 
 

Сегодня холдинг "Зерде" не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО "НИТ", который, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства. Это подтверждается аудиторскими отчетами. Убыточная деятельность самого холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО "НИТ", непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что увеличение выручки холдинга "Зерде" по итогам 2021 года стало возможным благодаря заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации электронного правительства. Это позволило холдингу "Зерде" получить положительную валовую прибыль, но по итогам года деятельность оказалась вновь убыточной. На имеющиеся проблемы особое внимание было обращено Счетным комитетом по итогам последней проверки. 
 
Кроме того, за период с 2016 по 2021 год накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге. 
 

На текущий момент в структуре холдинга "Зерде" находятся три дочерние организации: технопарк Astana Hub, акционерные общества "НИТ" и Qazinnovations. При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с цифровым министерством либо государственными органами", - сообщили в министерстве. 

 
Отмечается, что такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. 
 

Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ-отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации. При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал холдинга "Зерде", - пояснили в МЦРИАП. 

 
В этом контексте необходимо рассматривать и вопрос передачи функций "сервисного интегратора" в РГП "Центр поддержки цифрового правительства", основными задачами которого является методическое и организационное сопровождение процессов цифровой трансформации государственного управления и осуществления мониторинга за реализацией всех национальных проектов и программных документов.
 
РГП "Центр поддержки цифрового правительства" был создан по прямому поручению главы государства в качестве ведущего аналитического центра для государственных органов. Поэтому правительством было принято решений о передаче функций "сервисного интегратора" из "Зерде" в РГП "Центр поддержки цифрового правительства", в структуре которого функционирует центр цифровой трансформации. При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники холдинга "Зерде", перешедшие на работу РГП "Центр поддержки цифрового правительства", получат в полном объеме.
 

Сегодня основным приоритетом является реформирование управления государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала. Это общая задача министерства, холдинга "Зерде" и дочерних организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Подчеркивается, что министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией. Весь процесс будет проходить открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей дальнейшей трудовой деятельности. 
 
Ранее сообщалось, что холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов