АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании обсуждены итоги работы по всем направлениям деятельности агентства, определены задачи на перспективу, сообщает пресс-служба АДГС РК.

Агентством проведена работа по реализации стратегических задач, обозначенных главой государства на заседании мажилиса 11 января. Приоритетом в работе агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата. Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка "выхода" с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное - справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии", - сказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.

Рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.

Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также "выхода" с государственной службы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 (посредством анкетирования).

В целом новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.

Планируется оценка государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которой будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. При этом служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.

Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих. Расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий "А" и "Б".