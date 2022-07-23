АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены

Фото: Depositphotos
На заседании обсуждены итоги работы по всем направлениям деятельности агентства, определены задачи на перспективу, сообщает пресс-служба АДГС РК.
Агентством проведена работа по реализации стратегических задач, обозначенных главой государства на заседании мажилиса 11 января. Приоритетом в работе агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата. Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка "выхода" с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное - справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии", - сказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.
Рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.
Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также "выхода" с государственной службы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.
В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 (посредством анкетирования).
В целом новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.
Планируется оценка государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которой будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. При этом служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.
Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих. Расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий "А" и "Б".