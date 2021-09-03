АДГС предлагает установить порог знания казахского языка для госслужащих

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Наличие определенного уровня знания государственного языка может стать обязательным критерием для желающих поступить на госслужбу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С инициативой выступило Агентство РК по делам госслужбы. В ведомстве подчеркнули, вопрос введения требований по свободному владению языками для государственных служащих вызван потребностью общества и времени.

Действующее законодательство не требует от госслужащих свободного владения казахским языком, поэтому такие требования предлагают внести в законы "О государственной службе РК" и "О языках в РК".

В соответствии с законом "О правовых актах", новшества не будут распространяться на служащих, занявших свои должности до их введения, а только на впервые поступающих на госслужбу.

Сегодня кандидаты на должности корпуса "Б" проходят тестирование на знание законодательства и казахского языка. При этом тестирование по государственному языку не имеет порогового значения. Кандидат, получивший 0 баллов по итогам тестирования, допускается к дальнейшим этапам отбора.

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