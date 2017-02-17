АДГСПК выявило 59 коррупционных рисков в госорганах Мангистауской области

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В 2016 году в госорганах Мангистауской области выявлено 59 коррупционных рисков, сообщил в ходе брифинга в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции и.о. руководителя территориального департамента Ерлеген Мендалиев.

"Особое внимание в работе департамента уделяется антикоррупционному просвещению, мониторингу и проведению анализов коррупционных рисков. В 2016 году в данном направлении проведено 14 внешних анализов коррупционных рисков. Результаты проведенных работ рассмотрены на заседаниях Совета по этике, по итогам которых внесены 59 рекомендаций, 41 из них в настоящее время исполнены", - сказал Мендалиев, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе АДГСПК, наряду с этим департаментом по Мангистауской области даны предложения по внесению изменений в НПА по внесению услуг в реестр государственных услуг по формированию единой правоприменительной практики, по усилению эффективности службы управления персоналом, о сокращении сроков оказания услуг, по исключению прямых контактов государственных служащих с представителями физических (юридических) лиц.

"К примеру, в сфере архитектуры и градостроительства физические и юридические лица при приемке актов ввода в эксплуатацию зданий и сооружений обращаются в местные исполнительные органы. Для устранения контактов между государственными служащими и гражданами предложено регистрацию акта ввода в эксплуатацию зданий и сооружений внести в Реестр государственных услуг. В этом случае будут исключены контакты между гражданами и представителями акимата", - сказал Мендалиев.

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