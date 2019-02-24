АДГСПК взяло на особый контроль факты коррупции в системе грузовых и пассажирских перевозок

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - 8 февраля 2019 года руководство АДГСПК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и АО "НК "Казакстан темир жолы" провели совместное совещание по объединению усилий по устранению коррупционных рисков в деятельности министерства и его подведомственной организации, передает Kazakhstan Today.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев акцентировал внимание присутствующих на наличие множества нерешенных вопросов, сопряженных с коррупционными рисками в системе грузовых и пассажирских перевозок.

Из года в год мы слышим о существующих в этой сфере вопросах. Так больше не может продолжаться. Настало время, когда совместными усилиями мы должны минимизировать существующие высокие коррупционные риски в КТЖ и комитете транспорта", - сказал он.

Руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Кайрат Сунтаев рассказал о наличии различных схем увода денежных средств в национальной компании, привел статистику зарегистрированных уголовных дел в отношении сотрудников инспекции транспортного контроля и КТЖ только за последние полгода.

По его словам, подобная ситуация сложилась из-за низкой заинтересованности сотрудников в добросовестном исполнении своих обязанностей вкупе с обширными имеющимися возможностями для применения незаконных схем, а также отсутствия действенной превенции коррупции и недостаточного ведомственного контроля.

Директор департамента антикоррупционной политики Данияр Сабирбаев доложился о результатах Проектного офиса "Адал жол" по выявлению в работе КТЖ системных нарушений и установлению алгоритма действия перекупщиков билетов на дефицитные направления и подсадки безбилетных пассажиров.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек признал наличие коррупционных рисков в подведомственных организациях министерства и выразил заинтересованность в совместной работе с агентством по их устранению. Он отметил, что министерством принимаются комплексные меры по передаче ряда несвойственных функций в системе перевозок в конкурентную среду и автоматизации процессов для минимизации человеческого участия.

Недавно назначенный председатель правления АО "НК "Казакстан темир жолы" Сауат Мынбаев также выразил полную готовность к принятию базовых системных мер по искоренению коррупции в компании. По его словам буквально на днях система госзакупок в нацкомпании заработает по-новому, что значительно минимизирует коррупционные риски.

"Председатель АДГСПК обратил внимание на отсутствие должной работы по выявлению "оборотней в погонах" высшего офицерского состава Министерства внутренних дел и высокую коррупционную составляющую в департаменте полиции на транспорте. Принято решение, что дальнейшая работа по очистке собственных рядов органов внутренних дел теперь будет проводиться на основе Плана совместных действий. Данный вопрос Агентством взят на особый контроль", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам совещания создана рабочая группа и выработан четкий план совместных мероприятий законодательного, организационного, институционального и кадрового характера.

Основной упор будет сделан на кадровых вопросах. На основе плана намечается провести полный реинжиниринг бизнес-процессов с исключением коррупционных рисков и ликвидацией ненужных структур в системе грузовых и пассажирских перевозок, обеспечить ответственность первых руководителей подразделений как на центральном уровне, так и на местах за каждый факт коррупции.

Ровно через месяц состоится первое совещание по обсуждению достигнутых результатов по искоренению коррупционных рисков в рассматриваемых сферах.

Напомним, на прошедшем вчера брифинге заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции РК Шынгыс Кабдула сообщил об изобличении в коррупции более 30 сотрудников АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы". Преступная схема действовала в нескольких регионах страны. Спецоперацию по задержанию подозреваемых проводили в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в Астане и Шымкенте.

"Изобличены более 50 лиц, среди них - 31 работник компании АО "НК "КТЖ", в том числе три ревизора, три представителя инспекции транспортного контроля, девять работников частных перевозчиков, шесть дежурных по вокзалу, два сотрудника линейных отделов полиции, а также шесть человек, оказывающих посреднические услуги, так называемые "помогайки". Последние являются родственниками тех, кто был вовлечен в эту схему. Они занимались сбором денег", - сказал Шынгыс Кабдула.

Проводники и бригадиры поездов на постоянной основе передавали должностным лицам взятки от 8 до 40 тысяч тенге за непроведение проверок и за общее покровительство.

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