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Адиль Турсунов назначен советником Елбасы

28.03.2019, 16:24 5428

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Адиль Турсунов назначен советником Елбасы - завотделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, решением Нурсултана Назарбаева Турсунов Адиль Капанулы назначен советником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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