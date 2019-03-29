Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Адиль Турсунов назначен советником Елбасы - завотделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.



Как сообщила пресс-служба Акорды, решением Нурсултана Назарбаева Турсунов Адиль Капанулы назначен советником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства