Агентство "Казинформ" переименовали в Qazcontent

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений МВД, сообщает Polisia.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений.

По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены: