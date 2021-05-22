Аким Аксу освобожден от должности

Фото Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 21 МАЯ - Ранее большинством голосов региональный совет по этике рекомендовал уволить акима Аксу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 закона РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктами 9), 16) статьи 59 закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", указом президента РК от 29 марта 2002 года № 828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" распоряжением акима Павлодарской области Нуржан Кемерович Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу", - сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства