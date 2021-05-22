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Аким Аксу освобожден от должности

21.05.2021 13744
Аким Аксу освобожден от должности
Фото Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 21 МАЯ - Ранее большинством голосов региональный совет по этике рекомендовал уволить акима Аксу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 закона РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктами 9), 16) статьи 59 закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", указом президента РК от 29 марта 2002 года № 828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" распоряжением акима Павлодарской области Нуржан Кемерович Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу", - сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

 

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