Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - Сегодня Алматинскую область с рабочей поездкой посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В рамках визита состоялась официальная встреча с акимом области Амандыком Баталовым, передает Kazakhstan Today.

В фойе облакимата были представлены стенды, информирующие о направлениях экономики области и генеральный план развития Талдыкоргана. Официальную делегацию проинформировали о реализации программы развития региона, основных показателях АПК, индустриализации, привлечении инвестиций и важнейших проектах, реализуемых на территории области, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

Встречу открыл аким региона.

"Мы очень рады, что Вы положительно откликнулись на наше предложение сотрудничать. Мы бы хотели перенять опыт вашей республики в сфере развития промышленности, новых технологий. Очень интересует направление по производству сахарной свеклы, так как для нашего региона это одна из приоритетных культур, и сейчас мы активно занимаемся ее возрождением. Также хотелось бы наладить тесные связи между предпринимателями нашего края и Татарстана, используя огромный потенциал объектов Сухого порта - транснационального проекта, разработанного по поручению главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", МЦПС "Хоргос", - отметил Баталов.

Он проинформировал, что в области имеются индустриальные зоны, которые обеспечиваются всей необходимой инфраструктурой, что является хорошим подспорьем для успешного развития бизнеса и привлечения инвестиций.

В свою очередь президент Татарстана, поблагодарив за приглашение, также остановился на вопросах взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы с большим интересом относимся к посещению объектов МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Хоргос - Восточный ворота". Это проекты, имеющие международное значение. Для нас важно посмотреть, как у вас работает свободная экономическая зона, каким образом можно сотрудничать, продвигать нашу продукцию. Отмечу и то, что в области активно строятся детские сады с применением механизмов государственно-частного партнерства. Это нас очень заинтересовало. Кроме того, ваш край - крупный производитель сои и кукурузы, в этом направлении нам также важен ваш опыт. Думаю, в целом у Татарстана и Алматинской области очень много пересечений в сфере сельского хозяйства, которые можно использовать. При этом нельзя не отметить красоту природы вашего края, а также природно-климатические условия, которые обеспечивают вам конкурентные преимущества", - сказал Минниханов.

Обсудив возможности взаимовыгодного сотрудничества, стороны продолжили встречу в стенах Дворца языков, где президент Татарстана встретился с представителями татарского этнокультурного центра Алматинской области. Особенным моментом встречи стал факт передачи копии рукописи Арипа Танирбергенова "Айтыс Биржан Сал и Акын Сары". Таким образом, была выполнена просьба казахстанской татарской общины, высказанная ранее.

В завершение визита официальная делегация направилась в Панфиловский район, где посетила объекты МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота".

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