Аким Алматы доложил Токаеву об эпидемиологической ситуации в городе

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Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.

Президенту было доложено об эпидемиологической ситуации в городе Алматы и проводимой работе по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

Главу государства также проинформировали о мерах по обеспечению населения рабочими местами и оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан в рамках программы "Дорожная карта занятости".

Президент отметил важность полного и неукоснительного выполнения послания президента народу Казахстана. Глава государства особо указал на важность осуществления социальных проектов и поддержки малого и среднего бизнеса.

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