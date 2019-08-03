Аким Алматы поручил начать реконструкцию троллейбусной сети города

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил начать реконструкцию троллейбусной сети города, передает Kazakhstan Today.

Аким отметил, что в сфере общественного транспорта есть проблемы, которые надо решать.

"Недооценивается троллейбусная сеть в Алматы - экологически чистого транспорта. Высок уровень износа контактных линий, ежедневно происходит много обрывов. Поручил акимату начать реконструкцию всей троллейбусной сети города. Уже в этом году заменим контактные сети на 5,1 километра по всей улице Тимирязева. Необходимые средства выделим. Параллельно начнем работу по закупу новых троллейбусов и открытию новых маршрутов на следующий год. Сейчас мощности трансформаторных подстанций не хватает, поэтому также начнем их обновление", - написал аким в Facebook. Он отметил, что троллейбусная сеть Алматы самая крупная в нашей стране.

Кроме того, по его словам, "налицо нехватка квалифицированных кадров для автобусных парков, водителей и сервисных специалистов - слесарей, механиков и т. д. "Системной работы по их подготовке нет. Поручил управлениям городской мобильности (Телибаеву) и образования (Ходжабергенова) выстроить системную работу по их подготовке. Эту работу нужно проводить заблаговременно, исходя из прогноза потребности в кадрах и учебного плана колледжей. В течение недели Телибаев должен дать конкретный механизм организации этого процесса", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Также аким обратил внимание на низкое качество услуг пригородных перевозок.

В-третьих, "перезрел" вопрос "пригородных" перевозок. Ежедневно порядка 600 автобусов курсируют по 61 маршруту. Качество услуг низкое. Изношенность автобусов высокая. Поэтому тут тоже надо наводить порядок. Необходимо заменить изношенные автобусы, сделать прозрачной схему билетирования пассажиров. Поручил управлению городской мобильности (Телибаеву) разработать меры по унификации с городской моделью", - написал он, отметив, что главная цель всех принимаемых мер - дать горожанам качественные транспортные услуги и обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

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