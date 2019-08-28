Аким Алматы рассказал о приоритетах развития мегаполиса

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с алматинцами рассказал о приоритетах развития мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Говоря о приоритетах развития мегаполиса, аким подчеркнул, что одним из них является поддержка малого и среднего бизнеса, отметив, что треть населения мегаполиса работает в сфере предпринимательства. К слову, доходы МСБ составляют 40% ВРП города и формируют 60% городского бюджета.

Среди мер поддержки МСБ в мегаполисе - переформатирование СПК "Алматы", создание Центра привлечения инвестиций "Almaty Invest" и Центра предпринимательства "Qolday" с филиалами в 6 районах города. Созданы финансовая компания "Almaty Finance" и микрокредитная организация "Almaty" с политикой дифференцированных процентных ставок для МСБ: 7% - в центральной части города и 2% - на окраинах мегаполиса.

Проводится обучение предпринимателей по программе "Алматы Бизнес-2025".

Аким подчеркнул, что, помимо финансовой помощи, предпринимателям оказывается помощь в логистике - инфраструктурными решениями. Так, например, изменение схемы велодорожек по улицам Байтурсынова и Кунаева отвечает логике поддержки МСБ, при этом, что важно, не ущемляет интересов велосипедистов.

Вместе с тем Бакытжан Сагинтаев отметил, что в социальных сетях определенная часть пользователей дает совершенно неверную интерпретацию решениям акимата. Появляются слухи по поводу якобы отмены БРТ на Тимирязева, пересмотра концепции улицы Панфилова, возвращения заборов, ликвидации полос для транспорта на улицах города и прочее.

Ко мне подходят некоторые журналисты, обращаются в социальных сетях. Хочу сказать, что все это чепуха. Никто не собирается повально закрывать, отменять и уничтожать. Те, кто запускает такие слухи, просто хайпуют", - подчеркнул аким.

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