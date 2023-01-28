Аким Астаны рассказал Токаеву о строительстве новых соцобъектов в столице  

Касымбек рассказал о завершении долгостроев, реализации нацпроекта "Комфортная школа" и других планах

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался переде главой государства Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год, сообщает - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался переде главой государства Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год, сообщает Акорда





По его словам, ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.









Также Касымбек отчитался о реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.





Кроме того, аким рассказал о строительстве станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали и газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.





Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.