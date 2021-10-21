Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планами ТОО "Корпорация "Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В ходе рабочего визита главе государства доложили о трудностях с подачей качественной питьевой воды в Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас - Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил правительству и акимату области обеспечить реализацию данного проекта в течение полутора лет, сообщает пресс-служба Акорды.



"Считаю, что вы правильно определили приоритеты исследований. Водоснабжение - это серьезная социальная проблема, которую нужно решать. Я говорил об этом в послании, сейчас правительство имеет поручение на этот счет. Я думаю, что правительство совместно с акиматом и с вами должно в самое ближайшее время, максимум в течение полутора лет, решить данную проблему. Мы должны обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Я буду наблюдать за ходом решения этого вопроса", - сказал глава государства.



Президент положительно оценил поддержку корпорацией "Казахмыс" образовательных проектов.



"По сути дела, образование - это будущее нашего государства. Здесь, конечно же, нужно первостепенное внимание уделить подготовке наших преподавателей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства также высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве.



"Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50% все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие - это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее, тенденция на лицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - отметил президент.



В ходе мероприятия значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.



"Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70 процентов занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. Это касается и вашего предприятия. Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую Правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



Подводя итоги мероприятия, президент отметил, что по всем обозначенным направлениям государству совместно с флагманами отечественной промышленности предстоит продолжить активную работу.



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