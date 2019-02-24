Аким Костанайской области доложил Назарбаеву о создании в регионе сельскохозяйственного хаба

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на встрече с главой государства Нурсултаном Назарбаевым доложил о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений в рамках текущего Послания народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также указал на необходимость принятия мер по дальнейшему повышению благосостояния населения, сообщила пресс-служба Акорды.

"В Костанайской области сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. Промышленность в сравнении с 2017 годом выросла на 8,3%, строительство на 22,3%. В эксплуатацию сдано около 300 тыс. квадратных метров жилья", - доложил Архимед Мухамбетов.

Он также проинформировал президента о развитии автомобильной промышленности, результатах деятельности по привлечению инвестиций и реализации индустриальных проектов.

В области создается индустриальная зона, в рамках которой ведется проработка 11 проектов. Самым крупным является создание сельскохозяйственного хаба, включающего цех по производству муки специального назначения мощностью 600 тыс. тонн, цех по изготовлению комбикормов мощностью 1 млн тонн в год, цех по производству глютена и переработке масленичных культур. Данный проект направлен на повышение производительности в сельском хозяйстве", - сказал Мухамбетов.

Кроме того, аким Костанайской области рассказал о реализации проектов по производству сельскохозяйственной техники, выпуску строительных материалов, развитию мясоперерабатывающего комплекса в городе Аркалыке и мерах по поддержке МСБ.

По информации пресс-службы, в завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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