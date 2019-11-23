Аким Кызылординской области подвел итоги развития региона за 10 месяцев

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Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков на пресс-конференции в СЦК рассказал о результатах социально-экономического развития региона за 10 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, область достигла положительных результатов по ряду направлений. Так, за отчетный период объем добычи в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,4%, численность занятых составила почти 71%, а объем несырьевого экспорта вырос более чем на 49%.

По итогам 10 месяцев года рост производства в несырьевом секторе промышленности составил 4,4%. На сегодня 18 из 24 проектов достигли от 90 до 100% запланированной мощности. До конца года планируется реализовать еще три проекта в рамках второй пятилетки программы индустриализации, что позволит создать более 200 новых рабочих мест.

В рамках программы индустриализации в АО "Арал туз" введено 2 испанских цеха, что позволило экспортировать до 79% своей продукции. В связи с увеличением спроса за рубежом, в этом году планируется увеличить объем производства соли на 25%, то есть с 400 до 500 тысяч тонн в год, а в 2022 году планируется увеличить объем производства до 75%, или до 700 тысяч тонн в год.

Особое внимание в регионе уделяется сельскому хозяйству. С 2016 года был возобновлен экспорт бахчевой продукции, в 2017 году - овощей и КРС (ОАЭ, Иран, Монголия и Узбекистан), а в 2018 году в Китай впервые была отправлена первая партия сафлорового масла. В этом году в эту страну будет экспортирована шерсть. За 10 месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,5%.

В текущем году рисоводы установили новый рекорд, собрав 60,3 центнера с каждого гектара. Урожай составил 530,5 тысячи тонн риса. Кроме этого, собрано 7,3 тысячи тонн масличных культур, 66,4 тысячи тонн картофеля, 115,3 тысячи тонн овощей, 187,4 тысячи тонн бахчевых.

В сфере животноводства за 9 месяцев текущего года произведено 25,7 тысячи тонн мяса, 63,6 тысячи тонн молока, 6,4 млн штук яиц. Производство мяса увеличилось на 3,4%, молока - на 1,7%, яиц - на 7,7%.

2018-2020 годы были объявлены в Кызылординской области годами массового предпринимательства, в результате чего количество действующих субъектов предпринимательства в области за последние годы увеличилось на 9%.

Сегодня в регионе ведется строительство 48 многоквартирных жилых домов (свыше 2 тысяч квартир). В новом городе на левом берегу построены детский сад на 320 мест, здание областного молодежного ресурсного центра, центр "Рухани жангыру", кампус университета "Болашак".

В Байконыре завершено строительство пяти 50-квартирных домов для граждан Казахстана, принято решение о начале строительства еще 5 многоквартирных домов.

97% населения области имеет доступ к централизованному водоснабжению, а 63% населения получили возможность потребления природного газа. В 2018 году был подведен газопровод к трем районным центрам: Жосалы, Теренозек и Жалагаш. Начато строительство внутрипоселковых газовых сетей, что позволит в 2020 году жителям этих поселков потреблять голубое топливо.

В рамках развития государственно-частного партнерства в регионе реализуется 142 проекта на сумму свыше 34 млрд тенге. В настоящее время в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественного порядка, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах имеется 116 проектов. По 40 из них подписаны договора с инвесторами об их реализации.

В регионе 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет охвачены дошкольным образованием (161 государственный, 413 частных детских садов), полностью решены вопросы аварийных школ, ликвидировано трехсменное обучение. В результате укрупнения врачебных участков и открытия 61 дополнительной врачебной амбулатории в текущем году показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 11,3 %, от травм, отравлений и несчастных случаев - на 0,6%, от злокачественных новообразований - на 21,4%, а показатель выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 15%, пишет портал ortcom.kz

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