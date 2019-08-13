Аким Кызылординской области проинспектировал ряд соцучреждений

Детский центр оказания специализированных социальных услуг был сдан в эксплуатацию в 2012 году. В учреждении работает 219 сотрудников и предусмотрено 100 коек стационара и 50 полустационара, сообщила пресс-служба акима области.
В центре созданы все условия для детей. Среди его посетителей - участники и призеры различных республиканских спортивных состязаний и конкурсов искусств. Глава региона поручил сотрудникам центра сделать все возможное для полного выздоровления детей.
Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями по здоровью также был построен в 2012 году, в учреждении действует 150 коек полустационара и работает 171 сотрудник.
Пациенты реабилизационного центра попросили построить спортивную площадку, и аким ответил, что соответствующая работа будет проведена.
Центр оказания специализированных социальных услуг № 2 начал работу в 2016 году, он рассчитан на 400 коек - 380 коек стационара и 20 полустационара.
Глава региона положительно оценил работу социальных объектов, однако отметил, что работа по озеленению дворов проводится не на должном уровне. В связи с этим аким области поручил своевременно проводить субботники и уделить должное внимание посадке деревьев и других зеленых насаждений", - резюмировали в пресс-службе.
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